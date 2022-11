La preview della nona giornata di Serie A Femminile

Dopo una lunga sosta per gli impegni della Supercoppa e delle Nazionali la Serie A Femminile è pronta a ripartire: a differenza del massimo campionato maschile, che si fermerà per la disputa del controverso Mondiale in Qatar, le dieci squadre professionistiche femminili si affronteranno in quella che varrà come nona giornata di campionato.

ROMA – SAMPDORIA

Il lunch match di sabato andrà in scena in casa della Roma, che accoglierà una Sampdoria desiderosa di riscatto dopo un periodo difficile e avaro di risultati: la capolista in solitaria d’altro canto cercherà di allungare il vantaggio sulle altre concorrenti per lo scudetto.

PARMA – JUVENTUS

Alle 14:30 di sabato è il turno del Parma, che riceverà in casa sua le campionesse d’Italia della Juventus: le crociate, fresche di cambio di guida tecnica che ha visto l’esonero di Fabio Ulderici in favore dell’ex tecnico del Pomigliano Domenico Panico, cercheranno di risalire la classifica, che dalla settima posizione in giù si fa sempre più complicata.

SASSUOLO – POMIGLIANO

Il lunch match di domenica rappresenterà un crocevia importante per la salvezza di entrambe le squadre: il Sassuolo, ultimo in classifica, è chiamato a una grande prestazione per guadagnare la prima vittoria stagionale in campionato e per scacciare i fantasmi di un inizio di stagione veramente terribile. Dall’altra parte il Pomigliano, che ha già cambiato tre volte la guida tecnica, tenterà di stabilizzare la sua settima posizione in classifica per non farsi risucchiare nella lotta salvezza.

FIORENTINA – INTER

La Fiorentina cercherà l’aggancio alla Roma tentando di superare l’Inter ospite al Piero Torrini: le nerazzurre di Rita Guarino, a un solo punto di distanza proprio dalle viola di Patrizia Panico, tenteranno il controsorpasso proprio ai danni della squadra di casa.

MILAN – COMO

In contemporanea a Fiorentina – Inter, il Como è ospite del Milan che vuole tornare a vincere in seguito alla brutta sconfitta patita sul campo del Pomigliano. Le lariane, terzultime con cinque punti, tenteranno di staccarsi dal Parma e dal Sassuolo, distanti rispettivamente uno e due punti, mentre le rossonere, quinte con dodici punti, tenteranno di avvicinarsi alla Juventus occupante la quarta posizione con diciassette punti.

