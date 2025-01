La nuova serie Marvel è per tutta la famiglia: l’eroe più amato protagonista, dove vederla e quando esce

Marvel inizia il 2025 con una nuova serie sull’amatissimo eroe: il divertimento è assicurato per tutta la famiglia, ecco i dettagli.

Questo 2025 sarà un altro anno ricchissimo di eventi per il mondo Marvel, sia per quanto riguarda i film che le serie tv. Grazie a Disney Plus, i Marvel Studios hanno modo di sviluppare il MCU in lungo e in largo, anche guardando ad un pubblico più “maturo”: non è un caso che, il prossimo marzo, sulla piattaforma arrivi Daredevil: Rinascita, con la serie pronta a riprendere il tono “dark” delle stagioni viste su Netflix.

Nel frattempo, la buona notizia per tutti gli amanti della Marvel è che si inizia subito col botto: in questi primi giorni del 2025, infatti, arriverà una nuova serie dedicata a uno degli eroi più amati della Casa delle Idee, pronta ad intrattenere tutta la famiglia con un mix di novità e tradizione.

Un appuntamento in streaming veramente da non perdere, che invoglia in tanti (qualora non lo avessero già fatto) a provare Disney Plus e a sottoscrivere l’abbonamento: ecco di quale serie si tratta e di cosa parlerà nello specifico, tutti i dettagli a riguardo

La nuova serie Marvel su Disney Plus: l’eroe più amato torna in streaming

A partire dal 29 gennaio, debutterà su Disney Plus Il Vostro Amichevole Spider-Man di Quartiere, nuova serie animata dedicata all’Uomo Ragno; proprio il servizio streaming, a distanza di poco più di venti giorni dall’arrivo dei primi due episodi, ha deciso di pubblicare un trailer per la serie sulle note della sigla dell’amato cartone animato del ’67.

La serie animata (tra l’altro già rinnovata per una seconda stagione) seguirà ancora una volta Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, ma con diversi elementi mai visti prima ed uno stile che rende omaggio alle radici fumettistiche del personaggio. Peter si troverà a dover conciliare gli impegni scolastici con quelli da eroe, combattendo i nemici di turno con tutto il suo coraggio e la personalità che ben conosciamo.

Grazie all’elenco dei doppiatori sappiamo anche che nella serie apparirà Daredevil: a prestargli la voce in lingua originale) sarà Charlie Cox, attore che riprenderà i panni dell’Uomo senza paura proprio in Daredevil: Rinascita. Il Vostro Amichevole Spider-Man di Quartiere è una serie scritta da Jeff Trammell (anche capo sceneggiatore), con la supervisione alla regia da Mel Zwyer; il team di produttori esecutivi, oltre a Trammel, vanta anche nomi del calibro di Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito e Dana Vasquez-Eberhardt.