La madre di Shaila le dice una cosa nell’orecchio, Signorini furioso: “Cosa ti ha detto”, ex velina costretta a confessare tutto

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello non sono mancati colpi di scena, tensioni dopo l’ingresso della madre di Shaila.

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni per molti dei concorrenti, soprattutto per Shaila che ha riabbracciato la madre e ha dovuto ascoltare ciò che aveva da dirle su Lorenzo. Non sono mancati momenti di tensione quando Alfonso Signorini ha “costretto” la concorrente a rivelare cosa le aveva detto la madre nell’orecchio.

Da regolamento, infatti, quando entra qualcuno dall’esterno è assolutamente vietato che si parli nelle orecchie o comunque vengano rivelate cose che accadono al di fuori della casa. A quanto pare la madre di Shaila, presa dall’emozione del momento e dal fatto di voler mettere in guardia la figlia su Lorenzo, non ha resistito e le ha fatto una confessione all’orecchio.

Cosa ha detto la madre di Shaila alla figlia nell’orecchio

Nel corso della puntata del Grande Fratello la madre di Shaila è entrata nella casa per tirare un po’ su di morale la figlia, che negli ultimi giorni – a causa delle incomprensioni con Lorenzo – è apparsa un po’ spenta. La signora ha detto la sua su Spolverato, definendolo “un abile giocatore”. Al momento dei saluti con la figlia, prima di uscire le ha detto una cosa nell’orecchio.

Ad Alfonso Signorini la cosa non è sfuggita e così ha subito ricordato a Shaila come un comportamento del genere non fosse consentito, dicendole anche di dirgli tutto altrimenti comunque con le registrazioni ci sarebbe arrivato. Poi ha detto: “Io ho sentito, ma devi dirlo tu“. L’ex velina di Striscia è stata presa un po’ di sorpresa e in difficoltà ha poi ammesso cosa le aveva detto la madre nell’orecchio.

La signora prima di salutare la figlia le ha detto: “Non è una brava persona“, riferendosi chiaramente a Lorenzo Spolverato. La ragazza si è anche un po’ imbarazzata a dover ripetere la cosa e poi ha voluto spiegare che la madre ha le sue idee, ma lei in questo momento prova un sentimento nei confronti di Lorenzo e vuole viverselo fino in fondo, se poi sta sbagliando lo scoprirà da sola.

Quando ha riabbracciato il fidanzato gli ha detto che le dispiaceva per le cose dette dalla madre e che comunque devono essere loro a trovare il loro equilibrio, cosa che già stanno facendo e solo loro sanno come si vivono i sentimenti in questo reality e quanto sia tutto più amplificato.