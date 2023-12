La garanzia di Zero Motorcycles si estende a 5 anni

(Adnkronos) –

Zero Motorcycles con l'estensione della garanzia a 5 anni permette a chi decide di acquistare una nuova due ruote di dare inizio e godersi il viaggio senza il peso di altre preoccupazioni. In precedenza, Zero offriva una garanzia di cinque anni e chilometraggio illimitato sul pacco batterie e una garanzia limitata standard di due anni sulle altre parti. Oggi la nuova garanzia “Zero Warranty”, trasferibile anche al nuovo proprietario in caso di vendita del mezzo, intende uniformare entrambe offrendo dunque una copertura di cinque anni (60 mesi) sia sulle parti sia sul pacco batterie per tutte le moto MY24, a partire dalla data di immatricolazione riportata sul libretto di circolazione.

Umberto Uccelli, Vice President e General Director di Zero Motorcycles EMEA ha dichiarato: “Questa estensione di garanzia è un tangibile e significativo segnale della fiducia che Zero Motorcycles ripone nella qualità e nell'affidabilità delle proprie motociclette. Dimostrando impegno verso i propri clienti, l'azienda offre un'estensione che va oltre la norma, confermando la certezza della solidità e delle prestazioni delle moto Zero”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

