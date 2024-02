KTM aggiorna la sua gamma supersport con nuove colorazioni

(Adnkronos) – Per il 2024, KTM presenta i nuovi colori e le nuove grafiche della sua gamma supersportiva RC, ispirati ai suoi prototipi da corsa e alle più recenti livree Factory Racing. Le nuove tonalità di colore sono ispirate alle KTM RC 8C, KTM 1390 SUPERDUKE R e ai team ufficiali dei GP. Il top di gamma, la KTM RC 390 2024, avrà due nuove accattivanti colorazioni: una arancio/blu e l’altra arancio/nero. Due colorazioni nuove di zecca anche per il modello entry-level, la KTM RC 125 2024, che porta in griglia l'arancio su base nera o l'arancio su base blu. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

