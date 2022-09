KING OF PIZZA 2022 TORNA IN TV: GOURMET PROTAGONISTA

Torna lunedì sera su Sky Canale Italia il talent show King of Pizza 2022. Un programma giunto alla sua seconda edizione l’unico in Italia interamente dedicato alla pizza gourmet, in cui sarà incoronato il Re della Pizza. Ben 54 concorrenti pronti ad affrontarsi, in 20 puntate, a colpi di pizza. Tra i protagonisti e i giudici delle varie puntate del pizza gourmet show ‘King of Pizza’, in onda ogni lunedì (ore 19,40) su canale 937 di Sky (Canale Italia), insieme ad Edoardo Raspelli (giornalista e critico gastronomico) e Antonio Sorrentino (Executive Chef catena Rosso Pomodoro), ci saranno tra gli altri Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli e detentore di 8 Guinness World Record), Matteo Giannotte (World Masterchef Nip), chef Sergio Ferrarini e il pluripremiato giornalista Daniele Bartocci (Professionista dell’Anno 2021 Food Le Fonti Awards).

I maestri pizzaioli italiani in gara selezionati si sfideranno a suon di pizza gourmet, puntando sulla valorizzazione del concetto del Made in Italy. E anche sulla migliore qualità delle materie prime e in particolare sulle tecniche di verticalizzazione degli ingredienti che rendono famosa la pizza gourmet in giro per il mondo.

Nel corso delle varie puntate del programma King of Pizza 2022, girato nell’incantevole Castello di Gourmelandia in Emilia-Romagna, sono previste sorprese, ospiti speciali e personaggi di rilievo della cucina e della ristorazione italiana. La finale del Contest dedicato alla Pizza Gourmet, prodotto di eccellenza italiana, per concessione della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle D’Aosta, si svolgerà al Castello della Regina Margherita di Savoia, a Gressoney Saint-Jean, location in cui è stato girato il film Il peggior Natale della mia vita con Diego Abatantuono e Fabio De Luigi.

Il programma King of Pizza può vantare il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alle Politiche per l’Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili. E allora… Chi sarà incoronato il Re della Pizza del 2022? Nella passata stagione di King of Pizza vinse Matteo Sanna, maestro pizzaiolo di Sassari.

