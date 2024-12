Kate si scontra con William, la decisione che non piace alla Principessa: “Sono lontanissimi”

Scontro tra Kate e William? la decisione che non piace alla Principessa: “Sono lontanissimi”. Cosa sta accadendo

La vita dei reali britannici è spesso oggetto di grande interesse e curiosità, soprattutto quando si tratta di questioni private che riguardano la famiglia.

Ultimamente, un tema ha catalizzato l’attenzione dei media e del pubblico: l’istruzione del piccolo George, primogenito di Kate Middleton e del Principe William. La coppia reale si trova a dover prendere una decisione cruciale per il futuro del loro figlio, ma sembra che tra i due ci sia un profondo disaccordo.

La questione intorno a George

Nonostante le festività natalizie abbiano portato un momento di pausa nelle apparizioni pubbliche della famiglia reale, le discussioni tra Kate e William non sembrano essersi placate. Al centro della disputa c’è la scelta della scuola secondaria per George, che a luglio compirà 12 anni. Una decisione importante per il futuro Re d’Inghilterra che sta mettendo a dura prova l’intesa tra i suoi genitori.

Da una parte c’è il Principe William, convinto sostenitore della tradizione e dell’eccellenza accademica rappresentata da Eton College. Questo prestigioso istituto ha formato generazioni di rampolli britannici, inclusi lo stesso William e suo fratello Harry. Nonostante le esperienze contrastanti dei due principi a Eton – Harry non vi trascorse un periodo felice mentre William ne conserva ricordi positivi – il Duca di Cambridge ritiene che questa scuola possa offrire al suo primogenito le migliori opportunità formative in vista del suo futuro ruolo istituzionale.

Dall’altra parte troviamo Kate Middleton, la cui preoccupazione principale è il benessere emotivo e sociale del figlio all’interno dell’ambiente scolastico. La Duchessa teme che George possa subire episodi di bullismo o sentirsi fuori luogo in un contesto elitario come quello di Eton. Le sue preferenze si orientano verso Marlborough College nel Wiltshire, sua vecchia scuola visitata mesi fa: un istituto pubblico misto dove crede George potrebbe godere di una maggiore normalità ed essere più felice.

Le divergenze tra i coniugi hanno dato vita a discussioni animate e talvolta a veri litigi, come riportato da fonti vicine alla coppia reale. Per ora George continua la sua formazione alla Lambrook School insieme ai fratelli minori Charlotte e Louis; tuttavia, con l’avvicinarsi dell’inizio della scuola secondaria è necessario prendere una decisione definitiva.

Il dibattito interno alla famiglia riflette questionamenti più ampi sulla modernizzazione della monarchia britannica: seguire la tradizione iscrivendo George in una prestigiosa scuola maschile oppure rompere gli schematismi optando per un contesto educativo misto? Questa dicotomia evidenzia non solo le differenze personalità ed esperienze vissute dai genitori ma anche due visioni diverse sul ruolo della monarchia nel mondo contemporaneo.

Mentre i Principali del Galles continuano ad esplorare tutte le opzioni disponibili cercando un compromesso accettabile per entrambi – tenendo sempre al centro delle loro considerazioni il bene supremo del piccolo George – resta aperta la grande domanda su quale sarà infine la loro decisione riguardante l’istruzione futura dell’erede al trono d’Inghilterra.