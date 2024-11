Kate Middleton sorprende tutti: il gesto d’amore pubblico per William è un colpo al cuore

Kate Middleton è tornata agli impegni ufficiali dopo tanti mesi difficili. E ha subito approfittato dell’occasione per porgere un tributo a William.

Con grande gioia di tutti i sudditi e fan di tutto il mondo, la splendida Principessa del Galles Kate Middleton ha fatto il suo trionfale ritorno agli eventi pubblici al fianco di William ieri 9 novembre. Nonostante i mesi lontani dalle telecamere la Principessa è apparsa più bella e luminosa che mai, con il suo famoso sorriso gentile che ha sempre incantato milioni di persone nel mondo.

Nel dettaglio, Kate si è unita a William nel celebrare il Festival of Remembrance presso la Royal Albert Hall di Londra. Un evento annuale che celebra i sacrifici delle forze armate britanniche. A commuovere tutti ci ha pensato. in un primo momento, William, che si è mostrato molto protettivo nei confronti dell’amata moglie, posandole più volte il braccio sulla schiena nel corso della serata.

Ma tutti non hanno potuto non notare un particolare riguardo alla mise scelta per l’occasione da Kate. La Principessa ha voluto porgere un sottile tributo al marito che si è potuto vedere chiaramente sulle dita della sua mano sinistra.

Kate Middleton e il dolce tribito a William: ricompare l’anello di Diana

Per l’occasione Kate ha deciso di indossare di nuovo l’anello di fidanzamento regalatole da William, che una volta era appartenuto alla madre Diana. Era da tempo che la Principessa non indossava quel bellissimo anello, avendone preferito uno nuovo nelle ultime apparizioni pubbliche. Una scelta, questa, che ha portato molti a pensare a un tentativo da parte di Kate di omaggiare il marito dopo la grande vicinanza emotiva dimostrata durante la sua malattia.

Solo pochi giorni fa William aveva affermato che il 2024 è stato l’anno più duro della sua vita. Ha infatti dovuto affrontare non solo la malattia della moglie ma anche quella del padre Carlo. Per non parlare della difficoltà di gestire la situazione con i tre figli, senza far loro mancare nulla nonostante il periodo buio.

William si è sempre dimostrato un marito presente e un padre premuroso e per questo il gradimento della popolazione inglese (e non solo) nei suoi confronti si è accresciuta enormemente negli ultimi mesi. Lui e Kate sembrano essere ancor più uniti ora, dopo la malattia, e lo dimostrano le piccole attenzioni che lui le riserva sempre, quasi a sincerarsi che non le manchi mai niente. Se non è vero amore questo…