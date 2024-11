Kate Middleton prepara una grande sorpresa per i fan dopo il cancro: “Succederà molto presto”

Kate Middleton sta preparando una grande sorpresa per i suoi fan che pare verrà svelata presto. Ecco di cosa si tratta.

Per la Principessa del Galles Kate Middleton questo non è certo stato un anno felice e spensierato. A marzo scorso ha annunciato al mondo intero di essere affetta da una forma di cancro e di star seguendo una serie di terapie mirate. Dopo l’annuncio è poi scomparsa nel nulla per diversi mesi, cercando di combattere la malattia lontano dai teleobiettivi e restando vicina solo alla sua famiglia.

Ora però per Kate sembra iniziare una nuova era, ben più gioiosa e felice. Solo poche settimane fa ha annunciato la fine della chemioterapia con un video commovente che ritraeva lei, William, Charlotte e Louis in aperta campagna, durante una giornata di svago. Un video con cui Kate ha voluto celebrare la vita nelle sue piccole gioie quotidiane. E ora pare che voglia festeggiare più in grande preparando una grande sorpresa per i fan.

Kate Middleton pronta a celebrare di nuovo la vita con una sorpresa per i fan

Secondo un esperto reale, la Principessa del Galles ha in agenda un importante impegno natalizio, il concerto Together At Christmas, un evento a cui tiene molto. La scelta d partecipare di nuovo al concerto è stata dettata dalla volontà di rendere “orgogliosi” i suoi figli e tranquillizzarli sul suo stato di salute.

Anche per i piccoli George Charlotte e Louis, infatti non si è certo trattato di un anno tranquillo. Di certo la grande preoccupazione per la loro mamma li ha profondamente scossi, pur potendo contare sulla costante presenza al loro fianco di William, che si è dimostrato un padre attento e premuroso (oltre che un marito esemplare).

Kate, dal canto suo, sta prendendo sempre più spesso parte agli eventi importanti e ha ripreso gli impegni di lavoro, con sua grande gioia. Ora sii prepara ad accogliere un nuovo anno ricco di emozioni e pensieri positivi, arricchito del suo strettissimo legame con la sua famiglia. E molti già non vedono l’ora di vederla di nuovo in giro per il mondo durante le visite di Stato, accompagnata dall’amato marito William.

Intanto, però, la preoccupazione non scende per Re Carlo, che di recente ha compiuto un lungo viaggio in Australia per il suo Australia Tour accompagnato da Camilla. Il Re sta continuando le terapie ma non si hanno aggiornamenti certi riguardo al suo stato di salute attuale. Non si può far altro che aspettare.