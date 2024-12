Kate Middleton, la star della Famiglia Reale diserta la sua cena di Natale: “Rapporti tesi a Londra”

Kate Middleton ha organizzato l’evento di Natale della Royal Family, ma c’è stata una grande assente della famiglia reale

In un anno che ha visto Kate Middleton affrontare sfide personali di notevole entità, tra cui una diagnosi di tumore che ha scosso profondamente il suo mondo e quello dei suoi cari, la Principessa del Galles ha dimostrato una resilienza e una forza d’animo ammirevoli. La sua battaglia contro il cancro e il successivo percorso di guarigione hanno inevitabilmente portato a cancellazioni e rinvii di numerosi impegni ufficiali. Tuttavia, è stato proprio in questo contesto difficile che Kate ha trovato nuove ragioni per apprezzare l’amore e il sostegno che la circondano.

Il Together At Christmas 2024, concerto natalizio tenutosi lo scorso 6 dicembre nell’Abbazia di Westminster, è stato un momento chiave per la Principessa del Galles. Questa occasione le ha permesso non solo di ringraziare coloro che si dedicano agli altri con generosità ma anche di celebrare i valori dell’amore e della comunità insieme ai membri della Famiglia Reale Inglese e al popolo britannico.

Kate, chi mancava al suo evento di Natale

La presenza al concerto del Principe William insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis del Galles nonché quella della Duchessa Sophie di Edinburgo, Zara Tindall con famiglia ed altri membri stretti come Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi hanno testimoniato l’unità familiare in questo momento significativo. Tuttavia, l’assenza più notata è stata quella della Duchessa Eugenia di York.

Eugenia non ha fornito spiegazioni ufficiali riguardo alla sua mancata partecipazione all’evento natalizio organizzato da Kate Middleton. Le voci circolate suggeriscono impegni pregressi legati alla gestione della nuova proprietà acquistata in Portogallo come investimento dalla Duchessa e suo marito Jack Brooksbank. Questa scelta abitativa li vede divisi tra Regno Unito e Portogallo per motivazioni principalmente economiche ma anche personali.

La decisione dell’assenza potrebbe essere interpretata come uno sgarbo nei confronti della Principessa del Galles o semplicemente come una necessità dettata da impegni improrogabili. Alcuni commentatori hanno ipotizzato che questa scelta possa essere influenzata anche dal rapporto speciale esistente tra Eugenia ed Harry d’Inghilterra assieme a Meghan Markle – rapporto evidenziato dalla partecipazione senza remore al documentario Netflix critico verso la Famiglia Reale Inglese.