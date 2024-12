Kate Middleton, la dolorosa rivelazione sul figlio George: “Ha il cuore a pezzi”

In queste ultime ore è stato diffuso un aggiornamento sul Principe George che avrebbe “spezzato il cuore” a mamma Kate Middleton.

Kate Middleton è tornata, dopo mesi molto difficili passati a combattere il cancro, ai suoi impegni pubblici. L’abbiamo vista in diverse occcasioni ultimamente, al fianco del marito William, sorridente e serena anche se un po’ provata dal calvario appena affrontato. Durante questi lunghi mesi di cure e convalescenza, Kate ha potuto sempre contare sulla vicinanza di William e dei suoi figli, che le sono sempre rimasti accanto con forza.

A fine estate, poi, la Principessa è stata protagonista di un video davvero commovente che la ritraeva durante una giornata di sole in aperta campagna in una gita spensierata con figli e marito. Nel video la si vedeva felice e rilassata, dopo mesi di buio, più unita che mai alla sua bella famiglia. Tuttavia, dopo il periodo di sollievo e gratitudine seguito alla malattia, pare che una nuova sfida importante sia di fronte alla bella Principessa. E riguarderebbe suo figlio George.

Kate preoccupata per il futuro di George: lei e William hanno idee diverse

Il piccolo George ha ormai 12 anni e si prepara ad affrontare un nuovo percorso di studi. A tal proposito pare che Kate e William abbiano idee diverse sul college in cui il figlio dovrebbe andare a studiare. William vorrebbe che frequentasse il pestigioso collegio misto di Eton, dove lui stesso ha studiato in gioventù. Kate, però, vorrebbe che George frequentasse un istituto misto meno severo come il Marlborough College nel Wiltshire, che lei stessa ha frequentato dal 1996 al 2000.

Il piccolo, però sarebbe intenzionato a seguire le orme del padre e iscriversi a Eton. Con sommmo rammarico di Kate. Si legge sul Mirror britannico: “Si dice che il giovane George sia tutto a favore dell’idea di andare a Eton, ma la sua devota e moderna madre Kate si dice sia “col cuore a pezzi” all’idea che suo figlio frequenti la prestigiosa scuola, che secondo lei è troppo “soffocante” per lui”.

Il desiderio di Kate sarebbe quello di non allontanare George dai suoi fratelli e una scuola meno rigida come il Marlborough College sarebbe l’ideale per permettere al bambino di continuare a vedere la sua famiglia e avere una vita normale. Per contro, William afferma di avere bellissimi ricordi di Eton, un college legato da una lunga storia alla Famiglia Reale. Sarà William ad avere la meglio questa volta?