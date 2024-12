Kate Middleton, il regalo “terribile” del Principe William: “Ma non ci rinuncerà mai”. Spunta l’aneddoto solo adesso

La ricerca dei regali perfetti è una sfida che mette alla prova tutti, persino i membri della famiglia reale britannica. Fare shopping natalizio per una principessa moderna e alla moda come Kate Middleton non è certo un’impresa facile, nemmeno per suo marito, il Principe William. Sebbene oggi la coppia abbia affinato le proprie capacità di scelta dei doni grazie a un legame consolidato negli anni, i primi tentativi di William nel sorprendere Kate con regali originali hanno prodotto risultati… interessanti.

Durante un’apparizione al podcast dell’ex attaccante inglese Peter Crouch su BBC Radio Five Live, il Principe William ha condiviso un aneddoto piuttosto curioso riguardante uno dei primi regali che fece a Kate durante il loro corteggiamento. In una discussione sui doni più insoliti che avevano fatto alle rispettive consorti, Crouch rivelò di aver comprato alla moglie Abbey Clancy un impermeabile per tre anni consecutivi.

William e Kate, un rapporto indissolubile

Empatico e divertito dalla confessione, William ammise di aver regalato a sua moglie un binocolo nei primissimi tempi della loro relazione – un gesto che lei non gli ha mai permesso di dimenticare. “Non è andata bene“, scherzò il principe, aggiungendo: “Onestamente, io non ho idea del motivo per cui le ho comprato un paio di binocoli; in quel momento mi sembrava una buona idea“.

Il Natale nella famiglia reale britannica segue tradizioni ben precise e spesso sorprendenti per chi osserva da fuori. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare data la loro posizione e ricchezza, i reali preferiscono scambiarsi doni umoristici e poco costosi piuttosto che oggetti lussuosi e appariscenti. Questa usanza riflette la loro discendenza dalle radici germaniche e include anche lo scambio di dolcetti la vigilia di Natale.

Tra i doni più memorabili scambiati nel corso degli anni vi sono stati alcuni particolarmente esilaranti: dal cappello da bagno con una frase irriverente donato alla defunta Regina Elisabetta II dal Principe Harry fino al “kit per far crescere la tua fidanzata” consegnato sempre da Harry come scherzo natalizio. Quest’anno il Natale assume senza dubbio un significato ancora più profondo per la famiglia reale britannica dopo gli eventi personalmente sfidanti vissuti dai suoi membri. La malattia del Re Carlo III e le cure preventive affrontate dalla Principessa Kate hanno portato momenti difficili ma anche occasioni di riflessione sul valore della vita e dell’amore reciproco.

In questo contesto emotivamente carico, le parole condivise da Kate Middleton nella sua lettera annuale indirizzata agli ospiti del concerto natalizio assumono una risonanza particolare. La principessa ha sottolineato l’importanza dello spirito natalizio come momento di celebrazione ma anche come opportunità per rallentare ed essere gratitudine verso coloro che ci stanno accanto. “È quando ci fermiamo…che troviamo lo spazio per vivere la nostra vita con un cuore aperto“, scriveva Kate evidenziando quanto sia fondamentale dare ed accogliere empatia soprattutto nei momenti difficili.