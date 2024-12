Kate Middleton, il mistero del post cancellato pubblicato e poi subito rimosso: “Perché lo hanno cancellato”

Kate Middleton, nuovo alone di mistero intorno alla Principessa: si tratta di un post cancellato pubblicato e poi subito rimosso.

L’accaduto dimostra quanto sia delicata la gestione dell’immagine per personaggi così esposti all’occhio pubblico e al lavoro di team dedicati. Resta comunque il fascino verso tutto ciò che riguarda vicende personalmente o professionalmente legate alla vita dei membri della monarchia britannica.

In un mondo sempre più connesso e attento alle dinamiche dei social media, anche la famiglia reale britannica non è immune da piccoli incidenti digitali che suscitano curiosità e interrogativi. L’ultimo episodio riguarda Kate Middleton, la Principessa del Galles, protagonista di un curioso caso mediatico legato alla pubblicazione di una cartolina di Natale sui profili Instagram e X ufficiali.

Il post dei Principi di Galles

Il 19 dicembre, nel tardo pomeriggio, William e Kate hanno deciso di condividere con i loro follower un biglietto di auguri natalizio accompagnato da una foto di famiglia che ritrae i duchi insieme ai loro tre figli: George, Charlotte e Louis. La scelta dell’immagine ha immediatamente attirato l’attenzione per essere stata già vista in precedenza. Infatti, lo scatto era comparso in un video diffuso a settembre dalla stessa Principessa del Galles per annunciare il termine della sua chemioterapia e il suo progressivo ritorno alla vita pubblica.

Tuttavia, poco più di un’ora dopo la sua pubblicazione, il post con la nuova cartolina natalizia è stato rimosso dai social network senza alcuna spiegazione apparente. Questo ha generato speculazioni e preoccupazioni tra i fan della famiglia reale che temevano potesse trattarsi dell’ennesimo caso di manipolazione dell’immagine.

La situazione si è chiarita poco dopo quando la cartolina è ricomparsa sui profili social dei Principi del Galles in una versione modificata: l’immagine della famiglia era stata ingrandita ed era ora al centro dell’attenzione su uno sfondo animato con neve cadente e un albero di Natale decorato sullo sfondo. Si è quindi compreso che l’accaduto era frutto semplicemente di un errore dello staff nella gestione dei contenuti online.

Nonostante ciò non sia stato esplicitamente menzionato nei commenti sotto al post corretto – dove prevalgono gli auguri natalizi e le espressioni d’affetto verso la famiglia – resta evidente come anche piccoli disguidi possano sollevare interrogativi sulla gestione dell’immagine pubblica dei membri della monarchia britannica.

Questo episodio segue altri momenti imbarazzanti vissuti dalla Duchessa negli ultimi mesi come quello relativo alla foto ritoccata diffusa durante la Festa della Mamma. Sebbene questi incidenti possano sembrare trascurabili nel grande schema delle cose, riflettono le sfide incontrate dalla famiglia reale nell’adattarsi alle dinamiche dei nuovi media mantenendo allo stesso tempo una certa immagine pubblica.

Nel frattempo William, Kate e i bambini si trovano ad Anmer Hall nel Norfolk dove trascorreranno le festività natalizie lontani dagli impegni ufficiali. Quest’anno hanno deciso infatti di anticipare la partenza per godersi momenti privati in anticipo rispetto al tradizionale pranzo pre-natalizio organizzato da Carlo a Buckingham Palace.