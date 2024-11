Kate Middleton, il gesto estremo per riunire William e Harry: “Accadrà a Natale”

Kate Middleton vorrebbe davvero con tutto il suo cuore riavvicinare i fratelli William e Harry dopo il caos del libro Spare. E avrebbe un ‘piano’.

Tra il Principe William e il ‘figliol prodigo’ Harry scorre ancora cattivo sangue. I due si sono allontanati progressivamente dopo la ‘fuga’ Di Harry dal Regno Unito con Meghan (ora vivono da anni negli USA) e la rottura definitiva sembra esserci stata dopo l’uscita del libro-bomba di Harry, Spare, in cui ha raccontato segreti intimi dei Royal.. Un gesto imperdonabile secondo molti.

Anche Kate Middleton, Principessa del Galles, è stata attaccata nel libro. Hart l’ha descritta come una donna molto altera, che ha male accolto sua moglie Meghan fin dalla sua prima presentazione in famiglia. Secondo Harry, la Principessa avrebbe addirittura “fatto piangere” Meghan a seguito di un diverbio avuto durante la preparazione del matrimonio di quest’ultima con Harry.

Accuse davvero forti da parte del Duca di Sussex, alle quali però Kate pare non voglia più dare troppo peso. Sarebbe nelle sue intenzioni, fatti, dicono alcuni giornali internazionali, riunire William e Harry e portare finalmente la pace nella Royal Family al termine di un anno difficile e burrascoso segnato dal cancro di Kate di Re Carlo.

Kate vuole la pace nella famiglia: il suo più grande desiderio per Natale

Secondo quanto suggerito da alcune fonti, Kate avrebbe visto di buon occhio la separazione professionale di Harry da Meghan Markle (i due infatti, per qualche ragione, non appaiono più insieme da molto tempo e si dice vogliano dedicarsi a progetti diversi). Starebbe quindi cercando di riportare Harry a Buckingham Palace questo Natale, nel tentativo estremo di riportare la pace con William e Carlo.

“Kate ha il polso della famiglia reale e sente fortemente che questa è l’ultima possibilità di Harry di fare ammenda“, ha detto la fonte. Sono moltissimi, ovviamente, coloro che sperano che Kate riesca nel suo intento. Vedere di nuovo Harry a Palazzo Reale dopo tutto questo tempo (non lo si vede lì dalla morte della Regina Elisabetta) potrebbe davvero dare una nuova speranza per il futuro.

Quel che starebbe cercando di fare Kate, dicono le fonti, sarebbe “battere il ferro finché è caldo” e spingere William ad avere un confronto faccia a faccia con il fratello. Inutile di re che le speranze dei fan dei Royal non sono mai state così alte.