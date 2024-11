Kate Middleton fa infuriare Re Carlo: rotta la tradizione di Natale

La tradizione natalizia della Famiglia Reale britannica viene messa in discussione dalla scelta di Kate Middleton e del Principe William di non partecipare al pranzo natalizio a Sandringham. Scopri perché questa decisione ha scosso il palazzo reale.

Ogni anno, le festività natalizie nella Famiglia Reale britannica sono un evento di grande rilievo, con il consueto pranzo di Natale a Sandringham che riunisce la monarchia in un’atmosfera formale e familiare. Tuttavia, quest’anno una decisione inaspettata ha scosso le fondamenta di una tradizione che ha resistito nel tempo: Kate Middleton e il Principe William hanno deciso di non partecipare al pranzo natalizio con Re Carlo.

Ma dietro a questa scelta si celano motivazioni ben più profonde, che vanno oltre il semplice desiderio di cambiare. Cosa ha spinto la Principessa del Galles e suo marito a deviare da una tradizione che ha sempre avuto un forte significato per la Famiglia Reale? E che implicazioni potrebbe avere questa scelta sulle dinamiche familiari, soprattutto in un anno particolarmente difficile? Per scoprirlo, dobbiamo esaminare non solo gli eventi recenti, ma anche le ragioni personali che si celano dietro la decisione di Kate e William.

Kate Middleton e William saltano il pranzo di Natale

Quest’anno, una notizia ha scosso le fondamenta della tradizione natalizia della Famiglia Reale britannica: Kate Middleton e il Principe William hanno deciso di non partecipare al consueto pranzo di Natale a Sandringham con Re Carlo e il resto della famiglia. Una decisione che sembra infrangere una delle tradizioni più care al sovrano, segnando un netto distacco dalle abitudini consolidate.

Il 2022 è stato un anno particolarmente impegnativo per la Principessa del Galles, che ha dovuto affrontare una battaglia contro il cancro. Questa circostanza ha portato Kate a riconsiderare le sue priorità, mettendo in primo piano la propria salute e benessere. Di conseguenza, anche gli impegni ufficiali e le tradizioni familiari sono stati rivisti alla luce delle nuove esigenze personali della principessa.

Secondo quanto riportato dalla commentatrice reale Emily Andrews, dopo aver partecipato alla messa del 25 dicembre presso la chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham insieme a Carlo, Camilla e altri membri della Famiglia Reale, i Principi del Galles si dirigeranno verso Anmer Hall. Qui preferiranno godersi un pranzo natalizio in un’atmosfera più intima e rilassata rispetto al formale banchetto a Sandringham. È probabile che al loro fianco ci saranno i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, oltre ai fratelli della principessa con le rispettive famiglie.

L’assenza dei Duchi di Cambridge potrebbe lasciare un vuoto significativo nel cuore delle celebrazioni natalizie reali. Re Carlo sta attraversando anch’egli un periodo difficile a causa del cancro ed avrebbe sicuramente apprezzato la compagnia dei suoi cari durante queste festività. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che ai figli di Camilla non è permesso partecipare al pranzo natalizio reale, aumentando così il senso di isolamento per lei stessa.

Alcuni interpretano l’assenza dei Principi del Galles come una forma sottile di ribellione da parte di Kate contro alcune tradizioni reali che trova poco congeniali. In particolare si fa riferimento alla consuetudine dello scambio dei regali nella vigilia anziché nella mattina del 25 dicembre. Tuttavia, questa lettura potrebbe essere riduttiva se consideriamo le circostanze personali vissute da Kate nell’ultimo anno.

L’assenza annunciata dei Duchi di Cambridge dal pranzo natalizio reale rappresenta senza dubbio uno spartiacque nelle tradizioni della Famiglia Reale britannica. Sebbene possano esserci interpretazioni diverse riguardanti le motivazioni alla base di questa decisione, ciò che emerge chiaramente è l’importanza crescente data alla salute personale e al benessere familiare rispetto agli obblighi formali dell’etichetta reale.