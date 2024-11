Kate, il suo vero volto (impensabile) lontano dalle telecamere: la rivelazione che gela

Com’è veramente Kate Middleton lontano dalle telecamere e dai fotografi? A rivelarlo ci ha pensato una persona molto vicina ai Royals.

Kate Middleton la conosciamo tutti, o perlomeno pensiamo di conoscerla. La bellissima Principessa del Galles è nota e apprezzata in tutto il mondo per la sua gentilezza, umiltà e passione con cui si dedica alle cause sociali, in special mondo quelle dei bambini. Insimee al marito William forma una coppia fenomelae, amatissima da tutti, tanto che sono in molto quelli che non vedono l’ora di vederli insieme sul trono come Re e Regina.

Ma chi è davvero Kate lontano dagli obiettivi dei fotografi? A rivelare un lato decisamente nascosto della Principessa ci ha pensato James Haskell, amico di Mike Tindall, genero dela Principessa Anna. E le sue rivelazioni hanno subito fatto il giro del mondo perché nessuno se le saperebbe aspettate. Non solo su Kate ma su gran parte dei Royals. Ecco cosa ha rivelato.

Kate Middleton, la bomba inaspettata: la rivelazione dell’insider su di lei

Stando a quanto rivelato da Haskell – il quale ha riportato le confessioni fattegli da Tindall – Kate sarebbe “ultra competitiva” nella vita quotidiana. Una caratteristica che la spinge, probabilmente, ad amare così tanto la competizione negli sport. Nel settembre del 2023, Mike, Haskell e Payne hanno registrato un episodio dedicato ai reali inglesi di The Good, The Bad & The Rugby. In quella occasione, ha poi raccontato Tindall, i reali si sono messi a nudo, mostrando lati (belli) del loro carattere che non emergono quasi mai in pubblico.