Kate e William, la durissima decisione sul figlio George: “Scuote la monarchia”

L’imminente decisione di Kate Middleton e del principe William sul principe George potrebbe “scuotere le cose”

Con il principe George che si avvicina rapidamente a un’età importante, i suoi genitori, il principe e la principessa del Galles, si trovano di fronte a una decisione cruciale che potrebbe non solo influenzare il futuro del loro primogenito ma anche segnare un precedente significativo per la monarchia britannica.

La scelta riguarda il percorso educativo del giovane principe, un argomento che ha sempre suscitato grande interesse pubblico e speculazioni. Kate Middleton e Principe William sono noti per il loro approccio moderno e talvolta non convenzionale ai ruoli reali, il che solleva interrogativi su come gestiranno questa fase cruciale della vita di Principe George.

La scelta tra tradizione e innovazione

Da quando si è trasferito a Windsor due anni fa, l’undicenne principe George, secondo in linea di successione al trono, è stato iscritto alla Lambrook School, insieme alla sorella minore, la principessa Charlotte, e al fratello, il principe Louis. Questa scelta ha già dimostrato la volontà dei duchi di Cambridge di offrire ai loro figli un’esperienza educativa che bilancia l’eccellenza accademica con un ambiente più variegato e possibilmente più radicato nella realtà quotidiana della maggior parte delle persone. Tuttavia, con l’avvicinarsi del momento in cui Principe George dovrà passare alla fase successiva della sua educazione, molti si chiedono se i suoi genitori opteranno per il tradizionale percorso dei collegi privati o se sceglieranno di “dare una scossa alle cose”, come alcuni esperti reali hanno suggerito.

La decisione se mantenere lo status quo o optare per un cambiamento radicale è al centro delle discussioni tra gli osservatori della famiglia reale. Sia Kate che William hanno frequentato collegi prestigiosi, con William che ha frequentato il prestigioso Eton College insieme al fratello minore, il principe Harry, mentre Kate è andata al Marlborough College. Queste istituzioni sono note non solo per la loro eccellenza accademica ma anche per il loro ruolo nel preparare i futuri leader e membri dell’élite britannica. La scelta di una scuola per Principe George non riguarda solo l’educazione ma anche il tipo di uomo che diventerà e il ruolo che è destinato a svolgere come futuro monarca.

Alcuni esperti reali, come l’autrice Katie Nicholls, ritengono che la scelta più probabile per Principe George sia tra l’Eton College e il Marlborough College, data l’apprezzamento di Kate e William per la tradizione e le loro esperienze positive. Tuttavia, altri, come l’esperto reale Richard Palmer, hanno suggerito che i duchi di Cambridge potrebbero considerare opzioni più innovative, come l’iscrizione a una scuola statale, per permettere a Principe George di avere un’esperienza più rappresentativa della vita della maggior parte dei suoi futuri sudditi.

La decisione sull’educazione di Principe George è emblematica delle sfide più ampie che Kate Middleton e il principe William affrontano nel navigare il loro ruolo nella monarchia del XXI secolo. Scegliere di rompere con la tradizione potrebbe essere visto come un passo audace verso una monarchia più moderna e relatabile, mentre aderire ai percorsi consolidati potrebbe rafforzare il senso di continuità e stabilità che molti associano alla famiglia reale. In ogni caso, la scelta rifletterà non solo le priorità personali di Kate e William come genitori ma anche la loro visione per il futuro della monarchia britannica.