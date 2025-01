Kate, cosa guarda sempre in tv con William: le serie preferite della Principessa

Kate, cosa guarda sempre in tv con William: serate tranquille e tutte le serie preferite dai principi

Nel cuore della notte, quando il silenzio avvolge i corridoi di Buckingham Palace e le luci si affievoliscono nelle stanze regali, anche la Famiglia Reale britannica si concede un momento di ordinaria quotidianità davanti alla televisione.

Nonostante gli impegni ufficiali e le responsabilità che gravano sulle loro spalle, Kate Middleton e il Principe William trovano tempo per rilassarsi insieme, condividendo la passione per alcune delle serie televisive più popolari del momento.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione all’interno delle mura reali. La Famiglia Reale ha iniziato a mostrare un lato più umano e accessibile, condividendo dettagli sulla loro vita privata che prima rimanevano celati agli occhi del pubblico. Questa tendenza ha raggiunto il suo apice quando William ha rivelato l’ultima serie TV che ha appassionato lui e sua moglie: “Black Doves“, disponibile su Netflix. Con Kiera Knightley nel ruolo principale, questa produzione ha conquistato non solo milioni di spettatori in tutto il mondo ma anche i futuri sovrani d’Inghilterra.

Kate Middleton e il principe William davanti alla Tv: cosa amano guardare

La confessione del Principe William non è stata l’unica occasione in cui i membri della Famiglia Reale hanno parlato apertamente delle loro abitudini televisive. Harry stesso, nel suo libro “Spare“, ha svelato quanto lui e i suoi fratelli fossero fan accaniti di “Suits“, rimanendo sorpresi dalla relazione tra Meghan Markle – una delle protagoniste della serie – e il Principe Harry stesso.

Un altro titolo che figura nella lista dei preferiti è “Killing Eve“. In occasione dei BAFTA a Londra, durante la mostra Behind the Screens, William non ha esitato a esprimere il suo apprezzamento per la serie. Ma forse nessuna produzione televisiva è stata capace di catturare l’attenzione dei Principi tanto quanto “Game of Thrones“. La coppia reale si è detta entusiasta di poter discutere direttamente con Tom Wlaschiha – interprete di Jaqen H’ghar nella serie – cercando invano spoiler sulle stagioni future.

Queste rivelazioni offrono uno scorcio sulla vita privata dei Duchi di Cambridge mostrando come anche loro siano soggetti alle stesse passioni che animano milioni di persone comuni. L’abitudine di consumare intere stagioni in poche serate – accompagnati da piatti presi a portar via come il curry – dipinge un quadro familiare ed estremamente terreno dell’esistenza reale.

La scelta delle serie TV da parte di Kate e William riflette non solo i gusti personali ma anche una certa affinità con tematiche moderne ed evocative. Da thriller psicologici a epiche narrazioni fantasy, passando per drammi legali contemporanei; ogni selezione sembra offrire una fuga dal peso degli obblighi reali verso mondi dove l’impossibile diventa possibile.

L’amore per queste produzioni dimostra come la televisione possa essere un potente veicolo di connessione tra individui provenienti da sfere completamente diverse della società. Nel caso dei Windsor, permette al pubblico di avvicinarsi alla Famiglia Reale sotto una nuova luce: quella dell’universalità degli interessi umani al di là del ruolo sociale ricoperto.

Attraverso questi piccoli gesti quotidiani – come guardare insieme una serie TV – Kate Middleton e il Principe William riescono ad abbattere quelle barriere invisibili che troppo spesso separano la monarchia dal popolo britannico. Un ponte costruito su episodi serializzati che racconta storie capaci di unire persone di ogni estrazione.