Juventus, si dimette Agnelli e tutto il Cda, Ferrero e Scanavino nuovo presidente e direttore generale

E’ avvenuto tutto in una sera. Prima le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e dell’intero Cda della Juventus, poi l’uscita del primo nome della nuova dirigenza: Maurizio Scanavino, come nuovo direttore generale. L’incredibile vicenda attorno al club Bianconero si è conclusa, almeno per ora, questa mattina con la nomina del nuovo presidente da parte di Exor, Gianluca Ferrero. La proprietà della Juventus ha definito con queste parole la scelta di Ferrero: “Possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club Bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico”. In questo modo è stata rivoluzionata la gestione della Juventus dopo i disastrosi risultati accumulati nel corso dei mesi, con l’uscita ai gironi di Champions e un terzo posto in campionato che non soddisfa appieno le aspettative attorno al club con più scudetti a livello Italiano. Ma dietro le dimissioni non ci sono soltanto i risultati in campo, ma anche un’inchiesta, quella sulle Plusvalenze, che rischia di portare la società di calcio in acque pericolose. Ora manca soltanto il rinnovo completo del Cda che, spiegano dalla società, “avverrà entro i termini di legge”.

