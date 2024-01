Juve-Frosinone 4-0, tripletta di Milik e Allegri vola in semifinale di Coppa Italia

(Adnkronos) – La Juventus batte 4-0 il Frosinone nell'ultimo dei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica per le semifinali: ad aprile i bianconeri allenati da Allegri affronteranno la Lazio. Nell'altra semifinale, sfida tra Fiorentina e Atalanta. La Juve centra l'obiettivo con un successo nettissimo, caratterizzato dalla tripletta di Milik e dal gol di Yildiz. La Juve sfonda subito. Al 9', Lirola stende Miretti: per l'arbitro Sacchi è calcio di rigore, Milik dal dischetto non sbaglia e firma l'1-0. Il Frosinone incassa il colpo e prova a rispondere con un pressing molto alto, che complica lo sviluppo della manovra bianconera. I padroni di casa viaggiano a fiammate, al 25' con Miretti seminano il panico nell'area ciociara e serve un salvataggio sulla linea per negare il gol a Kostic. Il raddoppio arriva al 38'. Milik apre il gioco per McKennie, lo statunitense – uno dei migliori – chiude l'ampio triangolo con un cross dosato che Milik addomestica di petto prima del sinistro rasoterra: 2-0. Il Frosinone è alle corde e finisce definitivamente al tappeto ad inizio ripresa. Mazzitelli non è reattivo sul passaggio di Cerofolini, Locatelli ruba palla e la offre a Milik: il centravanti polacco ringrazia, deposita in rete per il 3-0 e fa tripletta al 48'. L'attaccante festeggia anche il poker personale al 58' quando devia una conclusione di Miretti, il Var cancella la rete per fuorigioco. La Juve trova il 4-0 al 61' con il gioiellino Yildiz. McKennie, sempre lui, suggerisce e il baby turco fa centro con una pregevole conclusione al volo di destro. Poker e la Juve va in semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

