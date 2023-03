JUST KEEP MOVING FORWARD: SVELATA LA NUOVA LIVREA PER LA STAGIONE 2023

JUST KEEP MOVING FORWARD

Madrina della serata una splendida Vera Spadini, affiancata dall’esperto Sandro Donato Grosso e dall’esuberante Rosario Triolo.

A partire dalle ore 20.00 la presentazione si è tenuta in presenza per ospiti, media, stampa e partner, e trasmessa al contempo in streaming sui principali canali social.

Durante la serata, è stata svelata la nuova livrea per la stagione 2023 e sono stati condivisi i progetti e gli obiettivi per il Campionato del Mondo MotoGP categoria Moto2 e per il Campionato FIM JuniorGP categoria Moto2. In particolare, sono state illustrate le strategie per affrontare le sfide della nuova stagione, le iniziative di sviluppo e gli investimenti del team.

La presentazione ha rappresentato un’occasione per incontrare i piloti, Marcos Ramirez e Alex Escrig, e per conoscere il nuovo staff tecnico, che porterà un valore aggiunto al team. I partecipanti hanno potuto anche scoprire tutte le ultime novità in vista della stagione 2023 e conoscere meglio la filosofia e i valori della squadra. L’evento ha permesso di mostrare al pubblico l’impegno e la passione per il motociclismo.

L’intero Forward Team. desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione e che hanno dimostrato il loro sostegno.

Giovanni Cuzari patron del team ha infatti dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare la nuova stagione con la nostra squadra e con il supporto dei nostri fornitori, sponsor, dei fan e degli appassionati di motociclismo”.

