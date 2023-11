Jill Cooper eliminata dal Grande Fratello, cosa è successo nell’ultima puntata

(Adnkronos) – Jill Cooper fuori dal Grande Fratello 2023. E' accaduto durante l'ultima puntata, andata in onda lunedì 13 novembre. Tutti e tre i concorrenti in nomination Ciro, Jill e Giuseppe pensano di uscire, ma Giuseppe ha un'opinione in più: Ciro potrebbe beneficiare maggiormente dell'uscita perché stanco. Ma fra i tre è proprio l'attore il primo a salvarsi. Ciro ammette di essere stanco, ma non per questo si arrende: "Mi sento un comodino, ma io non voglio essere un comodino. Resto qui, fino a quando il pubblico vuole". Jill e Giuseppe a questo punto devono scegliere una persona speciale che li accompagni al verdetto e che li raggiunga. La personal trainer sceglie la sua cara amica Fiordaliso, mentre la scelta di Garibaldi ricade, a sorpresa, su Beatrice. L'attrice afferma "Gli è mancato solo un po' di coraggio, sarebbe stato fortissimo" avendo un po' di timore per l'uscita del concorrente: "È una bella persona, starebbe bene ancora un po' qui". Le parole della cantante per l'amica, invece, sono: "Jill è una persona molto importante per me, c'è stata subito un'intesa speciale tra noi" chiarendo che la concorrente è stata molto importante anche per le altre donne in Casa. A dover abbandonare il gioco, per il dispiacere di Fiordaliso, è Jill. Le due donne si abbracciano con dispiacere, mentre Beatrice abbraccia contenta Giuseppe, felice per il sostegno del pubblico. Una grande novità ha stravolto le nomination di ieri sera. Non ci sono state le immunità, è stato un tutti contro tutti si legge sul sito ufficiale del Grande Fratello. Ma uomini e donne sono stati divisi. Tutti gli uomini sono andati in Superled: finiti i trenta secondi, i ragazzi hanno messo le card sul tavolo. Paolo ha votato Massimiliano che ha ricambiato la nomination. Alex, Mirko, Giampiero e Vittorio hanno fatto il nome di Ciro, nella speranza che il giovane possa riprendersi. Ciro ha indicato Vittorio, considerandolo un po' alienato. Senza troppe esitazioni, Giuseppe ha nominato Massimiliano. Terminato il giro, il risultato è netto: vanno in nomination Ciro e Massimiliano. Rosy, senza troppe sorprese, ha nominato Grecia, sempre estranea alle dinamiche della Casa. Anche Angelica ha fatto il nome dell'attrice venezuelana perché la vede troppo distaccata dal gruppo. Beatrice non può che nominare Anita, a causa dei numerosi diverbi avuti durante la settimana. Anita invece, per graziare Beatrice nel giorno del suo compleanno, vira su Grecia. Continuano le incomprensioni tra Grecia e Rosy che, appunto, decide di fare il nome della chef. Fiordaliso si unisce al coro che nomina Grecia mentre Letizia, ancora risentita, manda al televoto Beatrice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

