Jeep, a novembre quota al 4,66% grazie a gamma 4xe, arriva MY 24 Avenger

(Adnkronos) – I dati di novembre confermano il gradimento dei clienti italiani per la tecnologia 4xe di Jeep con il marchio che mantiene la leadership nel mercato dei veicoli Plug-In Hybrid. In questo segmento infatti la quota di mercato dei SUV Jeep 4xe si attesta sul 16,3% nell’anno, in linea con i risultati dei mesi precedenti. In particolare il successo porta la firma dei SUV 'Made in Melfi' Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute nei rispettivi segmenti, dell’icona Wrangler 4xe e dell’ammiraglia Grand Cherokee 4xe. Peraltro, considerando ogni alimentazione Jeep Compass è anche il SUV di segmento C più venduto, mentre l'Avenger per il secondo mese consecutivo si conferma il B-SUV più venduto. Il brand chiude il mese con una quota complessiva year to date del 4,66% e in crescita di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2022: tra le passenger cars, Jeep è all’ottavo posto in Italia sia a novembre, sia complessivamente nel 2023. Come sottolinea Novella Varzi, Country Manager Jeep Italia, questa leadership nel comparto Plug-In Hybrid "è coerente con un percorso di successo che negli ultimi tre anni ha portato il brand a evolvere sino a porsi come riferimento della transizione energetica, grazie a un grande lavoro di squadra. E stiamo già esplorando nuove strade, come dimostra la recente adozione della tecnologia e-Hybrid su Avenger per anticipare i desideri dei nostri clienti e la mobilità del futuro, in coerenza con il nostro percorso di libertà a zero emissioni. A sostenere l'offerta di Jeep arriverà anche il model year 2024 della Avenger, già ordinabile, che offre fra l'altro – come opzioni – il tetto apribile Open-Air Sky Roof e il sedile del conducente a regolazione elettrica, dotato di funzione massaggiante e materiale in pelle. La nuova Avenger MY24 è ora disponibile con tre livelli di allestimento semplificati (Longitude , Altitude e Summit) e un’ottimizzazione dei contenuti e del prezzo. Presentata al salone dell'automobile di Parigi nel 2022, la Avenger – che ha raccolto i più prestigiosi riconoscimenti del settore – ha raccolto più di 40.000 ordini e si è rivelata fondamentale per incrementare la quota del brand all’interno del segmento B-SUV in Europa. Ma soprattutto la MY24 offre la versione e-Hybrid, caratterizzata da una soluzione powertrain che affianca le varianti 100% elettriche e con motore a combustione interna, in linea con l'impegno a lungo termine del brand di garantire libertà di scelta e offrire ai clienti la flessibilità necessaria per soddisfare le loro esigenze. La versione e-Hybrid offre anch’essa un’esperienza di guida estremamente fluida, combinando il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione. Le prestazioni dell’auto sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto è stata progettata per garantire un’efficienza ottimale a livello di consumi, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...