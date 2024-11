Javier dimentica Shaila e si butta tra le braccia di lei al Grande Fratello, c’è una nuova coppia: le immagini che spiazzano

Al Grande Fratello è nata una nuova coppia? Il gesto di Javier nei confronti della concorrente ha fatto impazzire i fan: ha voltato pagina.

Javier sembra proprio che abbia dimenticato Shaila, il concorrente si è avvicinato a un’altra inquilina della casa del Grande Fratello e le immagini hanno spiazzato non poco il pubblico. Non solo il bel argentino sembra aver ritrovato il sorriso, ma si è anche lasciato molto andare.

Dopo aver sofferto per Shaila, che alla fine ha scelto Lorenzo, Javier pare aver trovato conforto tra le braccia di un’altra inquilina, una vicinanza improvvisa che nessuno avrebbe mai immaginato. Intanto i fan dell’argentino – che sono tantissimi – già sono convinti che sia nata una nuova coppia.

Javier dopo Shaila si butta tra le braccia dell’inquilina: la foto

Javier e Maria Vittoria negli ultimi giorni si sono molto avvicinati al Grande Fratello, da quando Tommaso ha lasciato la casa per volare al Gran Hermano, l’inquilina si è più volta confidata con il bel argentino. A lui ha detto di non fidarsi assolutamente dell’idraulico toscano e si aspetta che nella casa spagnola possa essersi lasciato andare con Maica.

Ha poi detto a Javier, invece, di fidarsi molto di lui e di riuscirsi ad aprire come generalmente non fa. Maria Vittoria non ha mai nascosto di essere rimasta scottata in amore e questa cosa la porta a non lasciarsi andare del tutto con Tommaso. Con Javier, invece, pare ci sia una certa affinità, i due hanno chiacchierato a lungo anche di notte sotto le lenzuola, dimostrando di iniziare ad avere una certa intimità.

Una vicinanza – quella tra Javier e Maria Vittoria – di cui si sono accorti alcuni inquilini, non sono mancate le battute e loro stessi scherzano sulla cosa. Proprio mentre chiacchieravano con Jessica, Alfonso e Amanda, c’era stato un momento di gioco in cui il bel argentino ha preso la ragazza e l’ha abbracciata “spingendola” al muro, un’immagine che mostra sicuramente una certa affinità. Javier ha poi chiesto se vedessero lui e Maria Vittoria come fidanzati. Loro hanno risposto di sì, ma Maria Vittoria – in evidente imbarazzo – ha detto: “Ma che dici, zero. Siamo fratello e sorella, lo vedo come un figlio da crescere“.

Ma le immagini e quello che sta accadendo dimostrerebbero altro, la stessa Jessica ha detto all’amica che Javier non le leverebbe gli occhi di dosso. L’interesse sembra esserci, ora bisognerà capire cosa accadrà quando Tommaso tornerà nella casa. Non ci resta che aspettare ulteriori risvolti.