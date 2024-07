Italia Green Film Festival, il Campidoglio si tinge di verde

Italia Green Film Festival non solo cinema ma anche alta moda

Il più importante concorso internazionale di Cinema ambientale,educational, andrà in scena martedì 30 Luglio 2024 alle ore 17. L’evento di spicco della capitale dedicato al mondo con la valorizzazione delle tematiche ambientali e sociali attraverso le emozioni del Cinema. Dopo settimane di intensa attività con proiezioni, première, dibattiti e incontri con registi e attori, con green-talk tenuti da esperti del settore , ora è giunto il momento di celebrare i talenti emergenti e i capolavori del Cinema che hanno brillato sul grande schermo durante il festival. Verranno premiati i migliori film e registi che hanno saputo raccontare con sensibilità e creatività le sfide e le soluzioni legate alle tematiche ambientali e sociali dei nostri tempi.Italia Green Film Festival non è solo Cinema è anche Alta Moda, dedicata alla bio sostenibilità, tutta al naturale con materiali meno inquinanti più biodegradabile, i materiali Etica che rispettano l’ambiente. Dopo essere stati al maestoso tempio della cultura ,l’Acquario Romano, nel 2023, Per la 5^ edizione la premiazione sarà sotto le stelle, sulla terrazza della più bella ed emozionante location di Roma ,che si affaccia sui Fori Imperiali. Ci saranno due momenti Moda con laEthical Fashion”,con la collezione – Rosso di Aquinum – creazioni con la potenza dei colori e con la delicatezza della natura è riuscita a ricreare “Ostrum Aquinates”, la porpora di Aquinum tessuto molto in voga nella Roma Imperiale. L’altro momento Moda con la stilistache presenta abiti con un prodotto naturale la “stramma” – erba spontanea del sud pontino -conosciuta fin dall’antichità. La Moda promuove l’utilizzo consapevole ed etico di materiali naturali, valorizzando l’artigianato territoriale. Gli abiti saranno indossati da bellissime modelle, e dalla madrina d’eccezione ,l’attrice americana, splendida interprete della Valentina di Crepaxabbronzata e in gran forma, appena rientrata da una lunga vacanza. Conduce la seratainterverranno importanti personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, delle istituzioni, dello sport e del green. Il presidente dell’Anica, il Presidente della Commissione Cultura della Cameral’Ass.re alla cultura della Regione Lazio,l’Assessore alla cultura del Comune di Roma, l’attrice. L’attoreil conduttore televisivo Raiil ministro dell’Ambiente e del territorioil grande jazzistal’attrice, il già MinistroLa serata avrà un momento musicale con cantanti e musicisti, dalla diciottenne cantantecover ufficiale del grande Luigi Tenco, di cui canterà due brani ,uno inedito. Tre vocalisteseguiranno il pop lirico, anche gli archi del gruppo “Ensemble Opera Note” e le soprano. Nel Festival verrà consegnato il premio alla carriera post mortem adTra gli ospiti il produttore della fiction di successo RAI 1, il Paradiso delle Signore,lo scrittore,stilista, astrologol ‘attore e produttorel’avv.che si occupa di diritto e cultura della legalità.