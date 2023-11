Italia 2024: i più grandi eventi sportivi in programma

Tantissimi gli eventi sportivi in programma in Italia nel 2024. Alcuni, come gli Europei di atletica leggera in programma a Roma sono un vero e proprio anticipo di ciò che sarà con le Olimpiadi di Parigi alle porte. Vediamo insieme cosa possiamo vedere nei nostri confini territoriali.

Quali sono gli eventi sportivi in programma in Italia nel 2024?

L’Italia è un paese di sport, questo lo sappiamo molto bene e ne siamo consapevoli nel quotidiano quando, appena c’è una partita di Serie A, tanti sono gli appassionati che vanno allo stadio o davanti alla tv. Non solo calcio, però, l’anno prossimo quando nel nostro paese ospiteremo alcune manifestazioni sportive molto importanti.

Partiamo subito con il botto: a Rimini, nel periodo tra fine aprile e maggio del prossimo anno, ci saranno gli Europei di ginnastica ritmica, disciplina in cui, soprattutto con le donne, da anni abbiamo grandi soddisfazioni. Sarà un piacere, quindi, vedere in azione il team azzurro che sarà, sicuramente, in grado di poter raggiungere posizioni medagliate. Sempre a maggio, a Sabaudia, ci saranno gli Europei di canottaggio, altro sport che, dai fratelli Abbagnale in poi, ha sempre donato momenti di gloria allo sport italiano.

Non dimentichiamoci, poi, della Ryder Cup, storica manifestazione golfistica per la prima volta in Italia. Evento più unico che raro per gli appassionati, si svolgerà in autunno al Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia Montecelio. Questo tipo di coppa, impensabile fino a qualche anno fa si svolgesse in Italia, è un grande scontro tra USA ed Europa, in una sfida a squadre molto coinvolgente.

Ultimo, ma non per importanza, l’evento più famoso tra tutti: Europei di atletica leggera in programma a Roma, un mese prima delle Olimpiadi di Parigi (traguardo a cui sta pensando di partecipare, dopo anni di squalifica, Alex Schwazer, il più famoso tra i nostri maratoneti). L’evento romano è molto atteso e vede parecchi italiani in grado di poter giungere a una medaglia. Non dimentichiamoci, infatti, della straordinaria perfomance alle Olimpiadi di Tokyo e anche quanto di buono è stato fatto, lo scorso anno, da Tamberi e la 4×100 ai Mondiali di Budapest.

Insomma, un calendario importante per una stagione importante di sport che, come sempre, vede gli italiani in grado di poter competere contro chiunque. Un paese sportivo come il nostro, con eccellenze in ogni categoria, non può lasciarsi scappare la possibilità di poter vincere davanti ai propri tifosi.

Tamberi e Jacobs: due possibili campioni europei

Da una parte abbiamo l’eclettismo di un grande campione come Gianmarco Tamberi, uno che nel salto in alto ha vinto tutto e che ha ancora voglia di vincere. Dall’altra abbiamo la sorpresa più grande degli ultimi anni: Marcell Jacobs, vincitore di due ori a Tokyo 2020 e di un argento di squadra ai Mondiali di atletica dello scorso anno.

Tamberi ha vinto tutto, con grinta, caparbietà, con spirito di sacrificio. Tornato dopo un infortunio che avrebbe massacrato i sogni di chiunque, ha vinto Olimpiadi a Tokyo, Europei e Mondiali, una tripletta da vero campione di uno sport difficilissimo, in cui l’Italia ha una grossa tradizione e che trasmette proprio quel senso di atletica che pochi altri sport trasmettono alla stessa maniera. Tamberi, dopo il Mondiale appena vinto, avrebbe potuto anche ritirarsi, smettendo di allenarsi in maniera così metodica ma non è quello il suo obiettivo. La prima regola, infatti, è quella di divertirsi e poi di continuare a provarci, con quella grinta tipica di un uomo che è un campione e un atleta prima di tutto.

Jacobs, il primo italiano a vincere i 100 metri durante le Olimpiadi (bissando l’oro con l’indimenticabile vittoria con la 4×100 azzurra), è un caso strano in cui un po’ di sfortuna e qualche infortunio di troppo hanno rallentato la crescita del più grande corridore degli ultimi 40 anni. Marcell, di padre americano e madre bresciana, ha deciso di cambiare tutto e, da qualche mese, si sta allenando a Miami, settandosi su parametri di velocisti americani, da sempre i più forti nella categoria. Senza ombra di dubbio sarà difficile ripetersi l’estate prossima ma tutti si aspettano la zampata del campione, la stessa che ha permesso alla 4×100 di vincere l’argento in una serratissima finale mondiale.

Un anno di sport in Italia, un anno in cui sarà facile trovare qualcosa da vedere e di cui appassionarsi. Noi italiani, infatti, sappiamo sempre come fare per rendere omaggio ai nostri colori che, quando si tratta di sport, ci uniscono come non mai. Fiducia e passione, ecco cosa ci serve e cosa ci sarà.