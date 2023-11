Israele-Hamas, oggi altri 13 ostaggi liberi. Biden: “Tregua più lunga, si può”

(Adnkronos) –

I primi 13 ostaggi liberati da Hamas tornano in Israele dopo quasi 50 giorni trascorsi della Striscia di Gaza. Oggi, altre 13 persone dovrebbero tornare a casa, come riferisce l'emittente Channel 12. La tregua entra in vigore e sembra reggere nella prima delle 4 giornate di cessate il fuoco. Nel pomeriggio di venerdì, come programmato, vengono rilasciate 9 donne e 4 minori. Parallelamente, Israele libera 39 detenuti palestinesi. Gli ostaggi rilasciati da Hamas vengono consegnati nel primo pomeriggio di ieri alla Croce Rossa in un ospedale a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Quindi, vengono trasferiti in Egitto attraverso il valico di Rafah, dove vengono affidati ai servizi dello Shin Bet e alle forze speciali. Quindi, il trasferimento al valico di Kerem Shalom, che si trova nell'estremo sud di Israele, in un'area al confine tra la Striscia di Gaza, l'Egitto e lo stesso Stato ebraico. E da lì, l'ultimo passaggio fino al rientro in patria. Contemporaneamente, ritrovano la libertà 10 cittadini thailandesi e un filippino.

Le condizioni generali degli ostaggi sono buone, i controlli nei vari ospedali del paese verificano la salute in particolare delle donne più anziane. Tornano a casa Hannah Katzir (77 anni), Margalit Mozes (77), Yafa Ader (85), Hannah Perry (79), Adina Moshe (72), Danielle (44) e Amelia (5) Aloni, Ruthi (72), Keren (55) e Ohad (9) Mondar, Doron Katz Aher (34 anni) con le figlie Aviv (2) e Raz (4). Oggi, se gli accordi verranno rispettati, si replica. Come già accaduto ieri, dovrebbero essere 13 gli ostaggi israeliani destinati ad essere liberati da Hamas. Israele ha ricevuto la lista dei soggetti che verranno rilasciati e ha contattato le famiglie: nell'elenco ci sarebbero più bambini rispetto a quelli compresi nel primo gruppo. Nelle stesse ore, saranno rilasciati altri 39 detenuti palestinesi. Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden segue gli sviluppi auspicando la liberazione di ostaggi americani. "Non sappiamo quando ciò accadrà, ma ci aspettiamo che accada", dice, auspicando l'estensione del cessate il fuoco oltre i 4 giorni concordati: "Le chance di prolungare la tregua sono reali". La giornata di ieri rappresenta "l'inizio di un processo. Ci aspettiamo che altri ostaggi vengano rilasciati" sabato. "E altri ancora il giorno dopo ed altri il giorno dopo ancora. Nei prossimi giorni ci aspettiamo che decine di ostaggi vengano restituiti alle loro famiglie. Dal momento in cui Hamas ha rapito queste persone, io e la mia squadra abbiamo lavorato 24 ore su 24 per ottenere il loro rilascio", prosegue Biden, ribadendo il suo "impegno" per la liberazione di "tutti gli ostaggi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

