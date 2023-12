Israele-Gaza, Crosetto all’Adnkronos: “Necessaria pausa per motivi umanitari”

(Adnkronos) – "Sia Borrell che Guterres si sono espressi nei giorni scorsi e anche questa mattina. Penso sia necessario che tutta la comunità internazionale in questo momento chieda una pausa, perché ci sono motivi umanitari che dettano l'urgenza e perché come dico sempre le democrazie si devono comportare in modo diverso rispetto ai terroristi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto al Forum Adnkronos. Sull'Ucraina Crosetto ha ricordato che "a fine anno scadrà il decreto per l’invio di armi all'Ucraina, la Camera dovrà esprimersi per vedere se nuovamente, per il prossimo anno, vorrà autorizzare il governo. E' intanto in preparazione l'ottavo pacchetto di aiuti che entro fine anno verrà riproposto al Copasir per poi essere effettivo". Quanto alla discussione sul Mes, "penso che potrà avvenire alla fine di un percorso europeo, intanto il Consiglio di questo fine settimana in cui si parlerà di bilancio europeo. Successivamente si capirà, quando l'Ecofin si riunirà, quale sarà il nuovo Patto di stabilità e le nuove regole che l'Europa vorrà darsi. Alla fine di questo percorso complessivo il Parlamento potrà esprimersi sul Mes, ma penso che" potrà farlo "solo alla fine di un percorso più ampio all'interno del quale il Mes è solo una piccola parte. Il che vuol dire, prossimo anno…", ha spiegato il ministro della Difesa. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

