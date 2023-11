Israele, chi è Jimmy Pacheco badante filippino liberato oggi da Hamas

(Adnkronos) – Fra gli ostaggi rapiti da Hamas che oggi sono stati liberati c'è anche il filippino Gelienor 'Jimmy' Leano Pacheco. Trentatré anni, padre di tre figli, Pacheco da quattro anni si prendeva cura dell'ottantenne Amitai Ben Zvi nel kibbutz Nir Oz, scrive Times of Israel. Nir Oz è una piccola comunità di 400 persone a tre km dal confine con Gaza. Durante il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre, sono stati uccisi più di 100 abitanti del kibbutz e 15 lavoratori agricoli stranieri. Circa altre 80 persone, fra cui Jimmy Pacheco, sono state rapite e portate a Gaza. Quella mattina, Pacheco è riuscito a telefonare a suoi amici dicendo che lo stavano sequestrando e che l'anziano Amitai, da lui chiamato Abba (padre in ebraico), era stato ucciso. Ore dopo, la famiglia Ben Zvi ha ricevuto dalla famiglia Pacheco nelle Filippine un video di Jimmy ammanettato in un'automobile a Gaza. Un altro video di Hamas è emerso su Telegram in cui si vedeva il badante circondato da una folla urlante. Jimmy si è sempre occupato di mio padre "con tranquilla e ammirevole devozione, sempre attento ai suoi bisogni", ha detto la figlia di Amitai. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

