Israele, Blinken oggi a Tel Aviv: cresce pressione per ridurre offensiva su Gaza

(Adnkronos) – Mentre si intensifica l'assalto di Israele a Gaza, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è oggi, 9 gennaio 2023, a Tel Aviv, dove cercherà di convincere il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ad avviare seri negoziati sulla governance del dopoguerra nella Striscia a fare di più per proteggere i civili e a consentire più aiuti. "Insisterò sull'imperativo assoluto di fare di più per proteggere i civili eper garantire che l'assistenza umanitaria arrivi nelle mani di chi ne ha bisogno", ha dichiarato Blinken, che ha trascorso gli ultimi due giorni a colloquio con i leader arabi. I funzionari israeliani, nel frattempo, diranno a Blinken che ai civili di Gaza non sarà permesso di tornare nel nord del territorio a meno che non vengano rilasciati altri ostaggi tenuti da Hamas, ha riferito Axios. Proprio per riprendere i negoziati sul rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, una delegazione di funzionari della sicurezza israeliana è arrivata al Cairo. Lo ha reso noto il giornale qatarino con sede a Londra, al Araby al Jadeed, citato da Haaretz.

L'assalto israeliano a Gaza si è intensificato nelle ultime 24 ore, ha dichiarato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) nel suo ultimo aggiornamento , con 249 palestinesi uccisi e altri 510 feriti secondo i dati del ministero della Sanità del territorio. In particolare gli attacchi nel centro di Gaza e a Khan Younis, nel sud, ha avuto un impatto particolarmente terribile, con "un rapido aumento delle vittime" e "conseguenze devastanti per decine di migliaia di civili", molti dei quali erano già sfollati dopo essere fuggiti ai combattimenti nel nord della Striscia. Intanto altri quattro soldati israeliani sono stati uccisi a Gaza, portando a 180 il numero totale dei militari morti dall'inizio dell'operazione di terra nella Striscia a fine ottobre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...