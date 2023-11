Israele, Biden: “Soluzione con 2 Stati ora più importante che mai”

(Adnkronos) –

"Vogliamo mettere fine al ciclo di violenza" e "raggiungere una soluzione a due Stati in modo che palestinesi e israeliani possano vivere fianco a fianco. Questo è ciò che Hamas teme". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sottolineando che lavorare a una soluzione a due Stati "oggi è più importante che mai". Quanto accaduto oggi con la liberazione dei primi ostaggi e l'avvio della tregua è "l'inizio di un processo. Ci aspettiamo che altri ostaggi vengano rilasciati domani. E altri ancora il giorno dopo ed altri il giorno dopo ancora. Nei prossimi giorni ci aspettiamo che decine di ostaggi vengano restituiti alle loro famiglie". "La giornata di oggi è stata il risultato di tanto duro lavoro e settimane di impegno personale. Dal momento in cui Hamas ha rapito queste persone, io e la mia squadra abbiamo lavorato 24 ore su 24 per ottenere il loro rilascio", ha proseguito Biden, ribadendo il suo "impegno" per la liberazione di "tutti gli ostaggi". "Le chance di prolungare la tregua sono reali. Non ho fiducia che Hamas faccia qualcosa di giusto. Confido solo che Hamas risponda alle pressioni", ha aggiunto. "Questa pausa prolungata nei combattimenti offre un'opportunità fondamentale per fornire cibo, medicine, acqua e carburante che sono necessari ai civili di Gaza. E non stiamo perdendo un solo minuto", ha affermato. Biden inoltre ha chiesto al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di "concentrarsi sul tentativo di ridurre il numero delle vittime" civili nella Striscia di Gaza, mentre cerca di eliminare Hamas, che è un "obiettivo legittimo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

