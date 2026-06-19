Iran-Usa, rinviati i negoziati previsti oggi in Svizzera

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I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Usa e Iran sono stati “rinviati”. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca avveva anticipato che il vicepresidente americano JD Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra.

“La logistica di questi negoziati non è mai stata semplice o prevedibile. Per il momento il vicepresidente non partirà ” per la Svizzera aveva detto un portavoce della Casa Bianca aggiungendo tuttavia l’auspicio “di iniziare i colloqui tecnici il prima possibile”.

Anche da Teheran erano arrivati segnali di incertezza. L’agenzia iraniana Tasnim aveva infatti riferito che “non c’è nulla di confermato” riguardo al viaggio della delegazione iraniana in Svizzera.

Il rinvio arriva a pochi giorni dalla firma dell’intesa preliminare sottoscritta separatamente dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian. L’accordo mirava a fermare le ostilità in Iran, garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz e aprire una finestra di 60 giorni per negoziare le questioni più sensibili tra i due Paesi, a partire dal programma nucleare iraniano. Il protocollo prevedeva inoltre la cessazione delle operazioni militari in Libano.

L’intesa, sottoscritta separatamente dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian, mirava a cessare le ostilità in Iran, garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz e inaugurare una finestra temporale di 60 giorni dedicata alla negoziazione di tematiche strategiche, tra cui il programma nucleare di Teheran. Il protocollo prevedeva contestualmente la cessazione delle operazioni belliche in Libano.

Secondo diverse fonti diplomatiche, Washington e Teheran hanno lavorato negli ultimi giorni a una serie di proposte riservate per dare attuazione ai 14 punti contenuti nell’intesa. Tra i dossier più delicati figurano le modalità di controllo del programma nucleare iraniano, la gestione delle scorte di uranio arricchito e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi.

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