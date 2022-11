Altri quattro match in questa giornata dei campionati del mondo in Qatar ormai giunti alla seconda giornata. Iran sorprende Olanda delude

GALLES-IRAN 0-2 (Gruppo B)

Clamorosa vittoria dell’Iran sul Galles che al 10mo e all’12mo minuto di recupero infila un uno-due che piega il Galles. I gol arrivano nei minuti di recupero, al 100mo minuto l’Iran va in vantaggio con un meraviglioso gol dalla distanza di Ceshmi che trafigge tutta la difesa gallese che infila un fendente alla sinistra del portiere. Il Galles ormai tramortito e sotto shock cerca sterilmente la via del pareggio ma 2 minuti dopo, ancora in pieno recupero arriva il colpo del KO definitivo di Rezalan facendo esplodere la tifoseria iraniana.

Vittoria meritatissima che dà qualche speranza in più all’Iran di passare il turno.

QATAR-SENEGAL 1-3 (Gruppo A)

Al 40mo la sblocca il Senegal con Dia che dopo l’ennesimo regalo della difesa del Qatar che con una scivolata clamorosa di Khoukhi nella propria area mette il pallone sul piede del giocatore senegalese che non deve fare altro che spingere il pallone in rete. Dopo 7 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Al 48mo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Senegal raddoppia con Famara Diedhiou che gira di testa il traversone e lo mette alle spalle del portiere qatariota.

Ma a far sorridere il pubblico qatariota, al 77mo arriva il gol di Mohammed Muntari che di testa raccoglie un traversone proveniente da destra che sovrasta e anticipa Kalidu Koulibaly. Ma la speranza dura pochi minuti perché il Senegal porta a tre le marcature con Bamba Dieng che lasciato solo al centro dell’area scaraventa un diagonale alle spalle del portiere del Qatar. Finisce così 1-3 e vittoria meritata per il Senegal

OLANDA-ECUADOR 1-1 (Gruppo A)

Olanda e Ecuador si affrontano per la seconda giornata del gruppo A e l’Olanda va subito in vantaggio con un gol di Gakpo al sesto minuti del primo tempo. Partita controllata dai tulipani che però allo scadere del primo tempo subiscono u gol per loro fortuna viene annullato per una posizione di fuorigioco.

Nella ripresa arriva la sorpresa del pareggio dell’Ecuador con il solito Valencia che raccoglie la respinta corta del portiere olandese e insacca in modo facile facile e l’Ecuador la riapre, L’Ecuador non si ferma e al 58mo prende una clamorosa traversa con Plata che su cui il portiere olandese non può mai arrivare. Olanda quindi fermata dall’Ecuador che dimostra di essere una compagine quadrata e determinata.

INGHILTERRA-STATI UNITI (Gruppo B)

La giornata si chiude con uno scontro tutto in lingua inglese tra Inghilterra e Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono più quella matricola degli anni 70-80 ma ormai sono diventati una realtà consolidata nel panorama del calcio internazionale.

Se ne è accorta stasera l’Inghilterra, fischiata a fine gara dai suoi tifosi, che nonostante il suo blasone è stata fermata sullo 0-0 dagli americani.

