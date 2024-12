Irama chi è: vero nome, età, studi, ex famose, fidanzata, Amici, Sanremo, dove vive

La storia di Irama dalla A alla Z: l’origine del nome d’arte, la carriera da Amici a Sanremo e la vita privata del giovane cantante

Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto come Irama, rappresenta una delle figure più brillanti e seguite del panorama musicale italiano. La sua nascita a Carrara il 20 dicembre 1995 ha segnato l’inizio di un percorso che lo avrebbe portato a diventare un’icona della musica contemporanea. Cresciuto a Monza, Irama ha coltivato sin dall’infanzia una profonda passione per la musica, un elemento che ha plasmato la sua vita e la sua carriera. Irama si distingue nel mondo dello spettacolo non solo per il suo indiscutibile talento ma anche per un look unico, caratterizzato da numerosi tatuaggi che ne definiscono l’immagine.

Il nome d’arte Irama nasce da un gioco di lettere, essendo l’anagramma del suo secondo nome, Maria. Curiosamente, in malese, “Irama” significa “ritmo”, termine che rispecchia perfettamente l’essenza della sua musica. La vita privata dell’artista ha sempre suscitato grande interesse tra i fan. Dopo la nota relazione con Giulia De Lellis, le speculazioni sulle sue frequentazioni amorose non sono mai mancate, anche se Irama ha sempre preferito mantenere un profilo discreto riguardo ai dettagli della sua vita sentimentale.

La svolta nella carriera: da Sanremo ad Amici

La carriera di Irama ha preso una svolta decisiva con la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2016, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Cosa resterà”. Questa esperienza, sebbene non abbia portato alla vittoria, ha rappresentato un importante trampolino di lancio per il cantautore. Il vero salto di qualità, tuttavia, è avvenuto con la vittoria nella diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2018, evento che ha significativamente aumentato la sua popolarità presso il pubblico italiano.

Da allora, la carriera di Irama ha conosciuto una rapida ascesa, con momenti di grande rilievo come l’apertura del concerto di Laura Pausini al Palalottomatica durante il Fatti Sentire World Tour nel 2018. La pubblicazione dell’album “Giovani”, seguito dall’EP Plume e dall’album “Giovani per sempre” nel 2019, ha consolidato ulteriormente la sua presenza nel panorama musicale. Le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, sia come artista emergente che nella categoria Big, culminate con la presenza nel 2021 con il brano “La genesi del tuo colore”, hanno dimostrato la sua resilienza e il suo talento nonostante le sfide poste dalla pandemia COVID-19.

Le canzoni di Irama, che trattano tematiche sociali e storie personali, sono caratterizzate da melodie orecchiabili e testi profondi. Brani come “Nera”, “Arrogante”, e “La ragazza con il cuore di latta” hanno ottenuto un grande successo, dominando le classifiche musicali italiane.

Oltre alla sua carriera musicale, Irama ha esplorato anche il mondo televisivo, partecipando a programmi come Celebrity Hunted, dove, insieme a Rkomi, si è classificato secondo. La sua presenza sui social network è fondamentale per mantenere un contatto diretto con i fan. Su Instagram, vanta circa 1,6 milioni di follower, a cui offre costanti aggiornamenti sulla sua vita artistica e momenti personali, permettendo loro di partecipare ai successi e alle sfide della sua carriera.