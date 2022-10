Investito da auto pirata mentre era su monopattino ai Castelli, grave 26enne

Mentre era sul monopattino elettrico è stato investito da un’auto il cui conducente lo ha lasciato sulla strada agonizzante, senza prestargli soccorso. E’ accaduto ieri mattina ad un 26enne di origini marocchine soccorso da un passante sulla via Nettunense. Il giovane è stato trasportato in ospedale al Noc dove è ricoverato in gravi condizioni. In seguito del sopralluogo effettuato dai carabinieri sul luogo del sinistro indicato dalla vittima, i militari hanno rinvenuto il monopattino danneggiato e un pezzo di copriruota, probabilmente dell’auto che lo ha investito, al quale sarebbe rimasto attaccato per diversi metri. L’area non è coperta da videosorveglianza. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Cecchina e della Compagnia di Castel Gandolfo.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...