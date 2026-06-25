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Interprete ucciso a Milano, fermato un 19enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
C’è un fermo per l’omicidio di Roberto Guerrino, l’interprete di fama internazionale ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all’interno del suo appartamento in via Oxilia, in zona Nolo a Milano.  

Il fermato è un diciannovenne di origine marocchina, residente a Melzo, in provincia di Milano.  

Il fermo d’indiziato di delitto è stato eseguito la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano e convalidato la mattina di mercoledì 24 giugno.  

Secondo l’autopsia, i colpi inferti al 66enne sono stati almeno dieci, con violenza contro il cranio e la parte superiore del volto con un oggetto contundente.
 

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