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Internazionali, si parte: programma della prima giornata e dove vederli in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Iniziano ufficialmente gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, prende il via il torneo di Roma con il tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 ‘di casa’, parte il primo turno del tabellone Wta, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della prima giornata di Internazionali d’Italia. 

 

Campo Centrale
 

Dalle 11 Barbora Krejcikova-Elsa Jacquemot 

Sofia Kenin-Bianca Andreescu 

Anastasia Zakharova-Dayana Yastremska 

Ann Li-Shuai Zhang 

BNP Paribas Arena
 

Dalle 10 Pablo Carreno Busta-Stan Wawrinka 

Anna Bondar-Qinwen Zheng 

McCartney Kessler-Lucia Bronzetti 

Martina Trevisan-Talia Gibson 

Pietrangeli
 

Dalle 10 Anastasia Potapova-Nikola Bartunkova 

Petra Marcinko-Oleksandra Oliynykova 

Antonia Ruzic-Kamilla Rakhimova 

Zeynep Sonmez-Jennifer Ruggeri 

Campo 13
 

Dalle 10 Dalma Galfi-Julia Grabher 

Dalle 10 Lilli TAGGERAUT vs Alina Korneeva 

D. Prizmic or C. Rodesch-F. Bondioli or E. Nava  

A. Vallejo or J. Faria-P. Llamas Ruiz or H. Rocha 

Campo 1
 

Dalle 10 Elena Gabriela Ruse-Sinja Kraus 

Patrick Kypson-Titouan Droguet 

Mayar Sherif-B. Ricci or T. Korpatsch 

R. Hijikata or P. Basile-E. Moller or N. Basilashvili 

Campo 2
 

Dalle 10 Daniel Merida-Tomas Barrios Vera  

Noemi Basiletti-Daria Snigur 

M. Landaluce or C. O’Connell-Andrea Pellegrino 

H. Vandewinkel or J. Teichmann-R. Masarova or M. Uchijima 

Campo 14
 

Dalle 10 Cristian Garin-Jan Choinski 

Yue Yuan-Simona Waltert 

Kovacevic or L. Carboni-S. Mochizuki or J. Fearnley 

Campo 3
 

Dalle 10 Ajla Tomljanovic-Leolia Jeanjean 

Hugo Dellien-Jesper De Jong 

Anhelina Kalinina-Katie Volynets 

Francisco Comesana-Leandro Riedi 

B. Bonzi or D. Svrcina-N. Budkov Kjaer or O. Virtanen 

R. Zarazua or F. Urgesi-Veronika Erjavec 

T. Townsend or R. Sramkova-Victoria Jimenez Kasintseva 

 

Gli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport e su quelli di TennisTv, mentre SuperTennis mostrerà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile. 

Una partita al giorno del tabellone maschile sarà però disponibile anche in chiaro su Tv8. Il torneo si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW, sulla piattaforma streaming di TennisTv, su quella di Tv8 (quando previsto) e su SuperTennix 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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