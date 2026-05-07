Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – nel primo turno del Masters 1000 di Roma. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati nel Challenger di Cagliari, mentre a Madrid era stato battuto al primo turno da Prizmic. 

 

In caso di passaggio del turno, Berrettini se la vedrà con il ceco Jakub Mensik. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Elezioni regionali Sardegna 2024, Salvini : “Solinas? Priorità è coalizione unita”

18 Gennaio 2024

Chirurgia estetica in crescita, ma è rivoluzione ‘soft’: i trend dal seno ai filler

18 Aprile 2026

Tragedia nei campi, bracciante 29enne si impicca a Torretta Antonacci

4 Aprile 2026

Inter, Ausilio su Bastoni: “Chi lo vuole non parli, ma faccia offerta”

20 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno