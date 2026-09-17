Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Inter, risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Stones

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il difensore dell’Inter John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Il 32enne inglese, che aveva abbandonato il campo al 62′ del match di lunedì scorso contro l’Udinese, salterà sicuramente il big match di sabato all’Olimpico contro la Roma.
 

 

 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aifa, dal commissario al nuovo presidente: scenari e papabili dopo Palù

23 Febbraio 2024

Il politologo Klemperer: “Disprezzo per valori progressisti ha segnato la rottura fra elettorato e Labour”

9 Maggio 2026

Riscaldamento, sette italiani su 10 pronti a scegliere l’efficienza

25 Maggio 2026

El Kaafarani, Pqshield: “Con i computer quantistici niente resta sicuro per sempre”﻿

18 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno