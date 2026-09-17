Inter, risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Stones

(Adnkronos) – Il difensore dell’Inter John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Il 32enne inglese, che aveva abbandonato il campo al 62′ del match di lunedì scorso contro l’Udinese, salterà sicuramente il big match di sabato all’Olimpico contro la Roma.



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