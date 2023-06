Inter, mercato bollente: il punto della situazione

Smaltita la delusione della sconfitta in finale di Champions League, l’Inter guarda al futuro. Beppe Marotta e Piero Ausilio voglio regalare a Simone Inzaghi dei tasselli importanti, l’obiettivo è quello di continuare ad avere una squadra competitiva su tutti i fronti. Nonostante il buon terzo posto, l’allenatore piacentino dovrà fare meglio in campionato. Sono state troppe le 12 sconfitte totali, ko che hanno compromesso anche la lotta allo Scudetto vinto poi meritatamente dal Napoli. Mercato in entrata e in uscita: ecco il punto della situazione.

Inter, situazioni rinnovi: De Vrij ad un passo dalla firma

L’Arabia Saudita sta cercando di strappare ai top club d’Europa i migliori giocatori. Molti sono caduti alle avancés ma non tutti sono disposti a cambiare vita. Uno di questi è Stefan De Vrij, difensore olandese dell’Inter in scadenza di contratto. Il suo futuro sarà ancora nerazzurro, lo ha annunciato l’agente Federico Pastorello: “Per il momento stiamo definendo le cose, ci siamo detti le cose che ci dovevamo dire col club. Dobbiamo aspettare e trovare le ultime piccole quadrature. Sono estremamente ottimista che Stefan resterà all’Inter”. Sull’offerta proveniente dall’Arabia Saudita: “Confermo, c’è stata una proposta estremamente interessante. Ma Stefan, a 31 anni, non si sente ancora di fare questo tipo di scelta, con rispetto di chi l’ha presa. Stefan è legatissimo all’Inter e ai suoi tifosi, ha ancora molto da dare. C’erano altre offerte, ma ha deciso di restare perché si sente di dare ancora tanto in Europa”.

In fase di definizione, invece, i rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Il difensore italiano è considerato un elemento cardine del progetto nerazzurro, cosi come il turco che con Inzaghi ha scoperto una nuova vita. L’ex Milan, spostato nel ruolo di play, non ha mai fatto sentire la mancanza di Marcelo Brozović. Il croato potrebbe partire. Il classe ’92 piace in Arabia Saudita e i dirigenti nerazzurri vogliono monetizzare almeno 25 milioni di euro. Ai titoli di coda le avventure di Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio, entrambi vanno verso lo svincolo.

Inter, Acerbi ok. Bellanova si allontana, pressing Lukaku

Voluto fortemente da Inzaghi, Francesco Acerbi ha stupito tutti. A 35 anni il difensore si è reso protagonista di un’ottima annata nonostante lo scientismo iniziale. In una stagione dove è mancato Milan Skriniar, il classe ’88 si è comportato egregiamente fino a diventare un elemento imprescindibile. L’Inter non avrà sconti dalla Lazio; Acerbi era arrivato con la formula del prestito con riscatto. I nerazzurri, nonostante l’età avanzata, verseranno i 4 milioni di euro richiesti.

Sta cambiando e non poco il futuro di Raoul Bellanova. L’Inter aveva fatto sapere al Cagliari – squadra proprietaria del cartellino – che non avrebbe esercitato il riscatto. La dirigenza non ha bocciato il calciatore ma vuole trovare con i sardi una soluzione differente in termini economici. Nelle ultime ore si è inserito il Torino che ha offerto 7 milioni di euro. La trattativa è in uno stato avanzato, restano da definire i bonus. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

Inter, contatti con il Chelsea: la situazione

La scorsa settimana Piero Ausilio è stato a Londra per parlare con il Chelsea. Tanti i nomi al centro. Il primo è quello di Romelu Lukaku. Il belga ha fatto sapere in tutti i modi la volontà di restare all’Inter. Il Chelsea, al momento, non sembra essere disposto a lasciarlo partire nuovamente in prestito. I londinesi devono sfoltire la rosa ma nel frattempo hanno piazzato due colpi che possono aiutare i nerazzurri. Il primo è Christopher Nkunku che arriverà dal Lipsia, mentre il secondo è l’ormai ex attaccante del Villareal, Nicolas Jackson. Operazioni che non daranno spazio a Lukaku e che fanno presagire ad una permanenza di Big Rom a Milano.

L’Inter dovrà indubbiamente rinforzare il pacchetto difensivo, soprattutto dopo l’addio di Skriniar e quello quasi certo di D’Ambrosio. Nel mirino Kalidou Koulibaly. Con i Blues l’ex Napoli non si è ambientato e ha faticato ad esprimere tutto quello che aveva fatto vedere in Italia. Un tentativo dei nerazzurri c’è già stato anche a gennaio ma adesso il pressing è più insistente. Nel frattempo Koulibaly ha ricevuto un’offerta importante dall’Arabia Saudita, non è da escludere che possa dire addio all’Europa. L’altro difensore del Chelsea che piace e non poco all’Inter è Trevoh Chalobah. Il classe 1999 non è un nome nuovo ma anche qui la dirigenza non accetta il prestito come formula del trasferimento. Le alternativa per la difesa restano: Benjamin Pavard del Bayern Monaco e Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Nei discorsi tra i due club è uscito anche il nome di André Onana. Il portiere dell’Inter è arrivato a parametro zero e ha disputato un’ottima stagione. Il Chelsea sta monitorando anche Mike Maignan del Milan ma il camerunese sembra essere il profilo preferito. I nerazzurri per la cessione chiedono almeno 60/70 milioni di euro. Non è da escludere che il cartellino di Onana possa rientrare all’interno delle diverse operazioni con il Chelsea. L’Inter ha già individuato il sostituto: Guglielmo Vicario dell’Empoli.