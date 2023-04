Inter – Juventus in Coppa, un’Allegrata in arrivo

Alle ore 21 in data odierna, 26 aprile, scenderanno in campo Inter e Juventus per giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il parziale si รจ ancorato al pareggio per 1-1, in una partita che ha lasciato strascichi extracalcistici nei giorni a seguire. Oggi perรฒ si parla del lato tecnico e tattico, vediamo le probabili formazioni secondo la SkySport.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro, De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic, DI Maria, Chiesa.

L’Allegrata

Mister Massimiliano Allegri ha abituato i propri tifosi (e anche avversari) a cambi di ruolo di alcuni giocatori a cui altri non avrebbero mai pensato. Celebri sono infatti le battute che circolano sui social legate alla sua tendenza a “terzinizzare” giocatori con doti generalmente piรน offensive. Questa volta, invece, un giocatore in particolare si avvicinerร all’area di rigore: Chiesa. Ebbene sรฌ, perchรฉ con Vlahovic fuori per una distorsione alla caviglia, Kean out e Milik non ancora in perfetta forma, il coach livornese vorrebbe far affidamento proprio all’ala numero 7. Alle sue spalle, agirebbe Di Maria, pronto a sfruttare la velocitร e la tecnica del nuovo centravanti.

