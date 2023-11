Intelligenza artificiale, nuova profezia di Bill Gates: “Lavoreremo solo 3 giorni a settimana”

(Adnkronos) – Lavorare solo tre giorni a settimana e avere il doppio del tempo libero. E' questo, secondo Bill Gates, il futuro che ci aspetta grazie all'Intelligenza artificiale. A quanto riporta il New York Post, il fondatore di Microsoft intervistato durante il podcast 'What Now?' di Trevor Noah sui rischi dell'Ai, si è mostrato ottimista. "In futuro – ha detto Gates – le macchine sapranno produrre il cibo e tutto il resto. Se alla fine si crea una società in cui si deve lavorare solo tre giorni a settimana, probabilmente va bene". Insomma potrebbe arrivare un giorno, non troppo tardi, in cui le persone "non dovranno più lavorare così duramente" solo per sbarcare il lunario. A marzo scorso Gates aveva già scritto che il rapido avanzamento dell’Ia cambierà "il modo in cui le persone lavorano, impareranno, viaggeranno, otterranno assistenza sanitaria e comunicheranno tra loro". E le "industrie si riorienteranno intorno ad esso. Le aziende si distingueranno per quanto bene la usano". In ogni caso, l'impatto che l'Intelligenza artificiale avrà sul nostro futuro sarà enorme ma potrebbe essere anche enormemente positivo. Tutto starà a come verrà utilizzata. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

