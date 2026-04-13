Innovation Cybersecurity Summit, al via la sesta edizione

(Adnkronos) – L’evento, in programma il 14 e 15 aprile 2026 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi a Palazzo Simonetti Odescalchi, si configura come la piattaforma nazionale di riferimento per la cyber defence e l’innovazione nelle tecnologie per la difesa. Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, il summit gode dell’alto patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

Le due giornate di lavori sono focalizzate sulla creazione di un dialogo strategico tra la Pubblica Amministrazione, le imprese e le Forze Armate. Al centro dell’agenda figurano temi di stretta attualità geopolitica: l’impiego dell’intelligenza artificiale nei sistemi di difesa, la protezione delle infrastrutture critiche nazionali e i nuovi equilibri del potere nel dominio digitale. L’obiettivo dichiarato è la definizione di proposte legislative e modelli operativi capaci di incrementare la resilienza del sistema Paese di fronte alle minacce ibride contemporanee.

Il parterre di relatori riflette la trasversalità della sfida cyber, coinvolgendo figure chiave come il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Presidente del comitato militare NATO Amm. Giuseppe Cavo Dragone e il Direttore Generale dell’ACN Bruno Frattasi. La presenza di rappresentanti dello Stato Maggiore dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri sottolinea l’importanza del coordinamento interforze. Parallelamente, il contributo di organismi internazionali come l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il Centro europeo di competenza sulla cyber-sicurezza evidenzia la dimensione sovranazionale della protezione dei dati e dello spazio.

Il confronto istituzionale toccherà anche ambiti specifici come la tutela della privacy, il contrasto alle frodi tecnologiche e la dimensione subacquea della sicurezza, settori in cui l’innovazione tecnologica gioca un ruolo abilitante. In un contesto globale sempre più frammentato, l’Innovation Cybersecurity Summit si propone di consolidare una rete di networking tra operatori pubblici e privati, favorendo lo sviluppo di soluzioni sovrane per la difesa degli asset strategici nazionali. “Come Presidente di ANGI, sono profondamente orgoglioso di portare a Roma, per la sesta edizione, l’Innovation Cybersecurity Summit: non è solo un evento, ma il principale momento di confronto nazionale tra istituzioni, imprese, Forze Armate e mondo della ricerca per costruire insieme la sicurezza digitale del futuro dell’Italia e dell’Europa. In un contesto geopolitico sempre più complesso, innovazione e cybersicurezza rappresentano una priorità strategica irrinunciabile”, dichiara Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

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