Infortuni, Tardiola (Inail): ‘800 mln stanziamento bonus per aziende virtuose’

(Adnkronos) – “Il bilancio 2024, oltre a confermare lo stanziamento da 500 milioni di euro per la prossima edizione del bando Isi, porta a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione. Tenendo conto dei significativi avanzi economici registrati dall’Inail, con provvedimento del Ministero del Lavoro potrebbe anche essere quasi raddoppiato, portandolo a 800 milioni, lo stanziamento per il bonus riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e malattie. Questo incremento determinerebbe un investimento annuale complessivo dell’Istituto per la sicurezza superiore al miliardo e mezzo di euro”. A dirlo il direttore generale dell’Inail, Andrea Tardiola, intervenendo alla presentazione del Bilancio di previsione 2024 dell’Istituto. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

