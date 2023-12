Infortuni, Inail: dal 2010 stanziati oltre 3,5 mld a fondo perduto

(Adnkronos) – Dal 2010 l’Inail ha stanziato più di 3,5 miliardi a fondo perduto. I 508,4 milioni di euro del bando Isi 2023 rappresentano l’importo più alto stanziato nelle 14 edizioni dell’iniziativa, attraverso la quale l’Inail a partire dal 2010 ha destinato complessivamente al sistema produttivo oltre 3,5 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi i dati diffusi oggi in occasione della presentazione del Bilancio di previsione 2024 dell’Istituto. Numerose le novità che sono state introdotte rispetto al bando precedente, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e di semplificare la procedura di accesso al contributo, a partire dalla rimodulazione dei cinque assi di finanziamento in cui sono suddivisi i fondi. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...