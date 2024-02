Ineos Fusilier: anteprima del nuovo fuoristrada Ineos

(Adnkronos) –

Ineos Fusilier è il nuovo fuoristrada 4×4 svelato dalla Ineos Automotive.

Un fuoristrada senza compromessi che sarà disponibile con due varianti di propulsione a zero o basse emissioni, il nuovo Ineos Fusilier è stato sviluppato in collaborazione con Magna, fornitore ai vertici della categoria per il settore automotive.

È stato proprio Sir Jim Ratcliffe, Presidente di Ineos, a confermare che in aggiunta al propulsore completamente elettrico, il nuovo Fusilier sarà disponibile anche in una variante a basse emissioni ed autonomia distesa. L’opzione dell’autonomia estesa abbinerà la presenza di un motore elettrico a quella di un’unità a benzina che alimenterà il generatore per preservare il livello di ricarica della batteria quanto non è possibile accedere a una fonte di alimentazione esterna.

Ratcliffe ha anche affermato che se i BEV (auto elettriche) si rivelano perfette per affrontare brevi viaggi e per gli spostamenti nei centri urbani, l’utilizzo di tecnologie alternative deve essere visto dai governi internazionali, come una possibile alternativa a favorire la mobilità sostenibile. In virtù di questo ragionamento è stato introdotto per il Fusilier, una variante dotata di propulsore alternativo in grado di ridurre drasticamente le emissioni ma anche di garantire quell’autonomia che consente di affrontare con maggior disinvoltura e spensieratezza, situazioni di spostamento specifiche, a medio e lungo raggio. Il nuovo Ineos Fusilier è stato sviluppato in collaborazione con Magna, fornitore ai vertici della categoria nel settore automotive.

Sarà prodotto in Austria a Graz il nuovo Fusilier, fuoristrada che si basa sul DNA del Grenadier ma che è sensibilmente più compatto e basso. Nonostante tutto avrà un sottoscocca in acciaio e portiere e chiusure in alluminio. Parte dello sviluppo del nuovo Ineos Fusilier includerà un rigoroso programma di collaudo nei pressi del monte Schockl, luogo situato vicino all’impianto di assemblaggio dei veicoli completi di Magna (Graz, Austria).

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha dichiarato: “L’annuncio della nostra terza linea di modelli è un’altra importante pietra miliare per INEOS Automotive, che consolida il nostro intento di essere un costruttore di automobili – proprio come la nostra gamma di veicoli, siamo qui per durare a lungo.”

