Incidente per Arianna Meloni, polso rotto in vacanza: le foto con il gesso

(Adnkronos) –

Piccolo incidente per Arianna Meloni. La sorella della premier è stata fotografata con il polso ingessato. Gli scatti, pubblicati in esclusiva sul sito di Chi, mostrano la segreteria del partito di governo mentre porta il cagnolino Coco al guinzaglio, nella zona vicino la sua abitazione, con il braccio immobilizzato.

Secondo quanto riferisce il magazine, l’incidente sarebbe avvenuto durante la vacanza estiva, “durante una gita in gommone in Sardegna con tutta la famiglia e alcuni amici delle ragazze, è stata spinta in acqua dal gommone in maniera maldestra”, si legge su Chi.

Fortunatamente nulla di grave, ma il piccolo l’incidente l’ha costretta a un periodo in cui dovrà portare il gesso al braccio, prima di poterlo sostituire con un tutore.

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