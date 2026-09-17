Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Incidente per Arianna Meloni, polso rotto in vacanza: le foto con il gesso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Piccolo incidente per Arianna Meloni. La sorella della premier è stata fotografata con il polso ingessato. Gli scatti, pubblicati in esclusiva sul sito di Chi, mostrano la segreteria del partito di governo mentre porta il cagnolino Coco al guinzaglio, nella zona vicino la sua abitazione, con il braccio immobilizzato.  

Secondo quanto riferisce il magazine, l’incidente sarebbe avvenuto durante la vacanza estiva, “durante una gita in gommone in Sardegna con tutta la famiglia e alcuni amici delle ragazze, è stata spinta in acqua dal gommone in maniera maldestra”, si legge su Chi.  

Fortunatamente nulla di grave, ma il piccolo l’incidente l’ha costretta a un periodo in cui dovrà portare il gesso al braccio, prima di poterlo sostituire con un tutore.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Migranti, via libera del Parlamento Ue a direttiva sui rimpatri. Meloni: “Promessa mantenuta”

17 Giugno 2026

Maria Callas e il mistero della voce perduta, studio ipotizza rara malattia autoimmune

18 Giugno 2026

Tor San lorenzo, vandali in azione distruggono la scuola dell’infanzia di via Campo di Carne

25 Luglio 2017

Us Open, sorelle Williams eliminate al primo turno di doppio

5 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno