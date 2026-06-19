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Incidente nel Barese, muore bimba 4 anni: grave la mamma

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La mamma, 38 anni, è stata ricoverata al Policlinico del capoluogo pugliese. E’ intubata e in coma. Ha riportato ferite al bacino e al torace. Sono in via di completamento gli accertamenti, poi sarà trasferita dalla sala rossa del pronto soccorso del Policlinico in rianimazione. Un uomo, che viaggiava su un’altra vettura, è rimasto ferito a causa di un trauma al bacino ed è ricoverato all’ospedale Di Venere del capoluogo. La bimba di 4 anni era seduta sul sedile posteriore dell’auto. Mamma e figlia sono di Triggiano.  

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