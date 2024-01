Incidente in provincia di Catanzaro, 4 morti in scontro su statale 106

(Adnkronos) – E' di quattro morti il bilancio di un incidente in provincia di Catanzaro. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti e che vede coinvolti due veicoli, si è verificato sulla strada statale 106 all’altezza del km 171, in località Calalunga-Pietragrande. Il traffico è deviato allo svincolo di Pietragrande (km 171,600). Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)