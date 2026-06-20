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Incendio in un allevamento, morti 200 conigli a Treviso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Strage di conigli per un incendio in un allevamento. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è sviluppato oggi pomeriggio all’interno di un’azienda agricola di Loria (Treviso) dedita all’allevamento di conigli. L’incendio scoppiato in uno dei capannoni ha provocato la morte di almeno 200 animali, le cui carcasse sono state recuperate una volta spente le fiamme. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Treviso, del distaccamento di Castelfranco Veneto e di Asolo con 4 automezzi e 12 operatori che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area. Con loro anche i Carabinieri di Castelfranco Veneto e il Servizio veterinario dell’azienda sanitaria per le indagini di loro comptenza. 

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